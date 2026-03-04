蓋にも中にも愛らしいこねこが！北海道生まれのクッキーアイス／CACAOCAT白金台の「こねこのこねこねクッキーアイス」
画像／こねこのこねこねクッキーアイス 各394円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「CACAOCAT白金台」で購入できる「こねこのこねこねクッキーアイス」をご紹介します。
愛猫家にも愛されるひんやりスイーツ
「こねこのこねこねクッキーアイス」は、こねこのバタークッキーがのった、カップのアイスクリーム。味は、北海道ミルク、ミルクチョコ、ビターチョコ、イチゴミルク、ピスタチオ、抹茶。こねこの顔も全部で5種類あって、どのねこがやってくるかはお楽しみ。ほろりと歯切れのいいクッキーと、ひんやりとろけるアイスクリームは、最高のコンビネーション。すべて北海道メイドです。
そんな、こねこのこねこねクッキーアイスを持ち帰り商品として販売するのが、メイドイン北海道のチョコレートを扱う白金台の「CACAOCAT」。店内には、1粒から購入できる量り売りのチョコレートや、さまざまなアーティストとコラボレーションする愛らしいねこのパッケージに入ったチョコレートがずらりと並んでいます。
ちなみに、CACAOCATの定番のまるいチョコレートに入った4本の線は、なんとねこの爪あとを表現したもの。「自由でわがままな猫でさえ、このチョコレートで虜にしたい」という思いが込められているそうです。売り上げの一部を保護猫活動に寄付しているのも、チョコレート好きはもちろん、愛猫家にも愛される理由です。
こねこのこねこねクッキーアイスのカップには、利光春華さんのねこのイラストが描かれています。またオンラインショップでお取り寄せも可能。ねこ好き仲間みんなで楽しく味わいたい！
取材・文／甲斐みのり
