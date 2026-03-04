ウェスティン都ホテル京都で春ビュッフェ開催中。春の食材を使った京都らしい品々が目白押し。3月・4月で異なるメニューが登場！
◆ウェスティン都ホテル京都で春ビュッフェ開催中。春の食材を使った京都らしい品々が目白押し。3月・4月で異なるメニューが登場！
ウェスティン都ホテル京都のオールデイダイニング「洛空」で、春が旬の食材を贅沢に堪能できる「京都の春うらら」ブッフェを開催中。期間は、2026年4月30日（木）まで。
シラスや桜エビ、菜の花を使用した前菜をはじめ、筍もちあられ揚げや京豆腐と真鯛の桜葉巻きなど、京都らしい風情漂う品々が目白押し。3月と4月でラインナップが替わるから、訪れるたびに新しいおいしさに出会える。
この記事の要約レポート
・ウェスティン都ホテル京都のオールデイダイニング「洛空」で、2026年4月30日（木）まで「京都の春うらら」ブッフェを開催中
・桜エビや菜の花、筍を使った料理や桜スイーツなど、春を感じるメニューが勢揃い
・3月と4月でラインナップが変わるうえ、ランチとディナー、曜日によっても異なるメニューが登場
・桜シーズンのランチタイム限定で、桜を望む窓際席確約プランも登場
月替わりのメニューが楽しめる春の彩りビュッフェ
春を満喫できる彩り豊かなビュッフェでは、3月と4月で内容を変えて旬の味覚をお届け。それぞれの月でメニューがガラリと入れ替わるだけでなく、ランチ限定の「春野菜と桜海老のフリッタータ」や「山菜ピラフ」、ディナー限定の「菜の花と豚肉のしゃぶしゃぶ」や「京都産大豆の汲み上げ湯葉」など、時間帯によって異なる料理を楽しむことができる。さらに、土日祝には「にぎり寿司」や「牛肉のグリル」、「カヌレ」といった限定メニューも登場するのでお見逃しなく。
春の訪れを感じるラインナップで旬の味覚を堪能
3月のメニューは、「シラスとアスパラガスのミモザ」や「桜海老と菜の花のキッシュ」など、春の彩りを感じる前菜をはじめ、「赤魚の九条ねぎ味噌焼きと春色野菜白扇揚げ」や、平日ランチ限定の「一番出汁の鯛茶漬け」、ディナー限定の「桜海老と若竹の小茶碗蒸し」など、京都ならではの風情あふれる内容。ランチ限定で提供される、今の季節にぴったりな「桜のシフォンケーキ」もぜひ味わって。
筍やアサリを使用した季節感あふれる料理の数々
4月のメニューは、旬の筍が味わえる「あさりと筍の白蒸し貝だし仕立て」をはじめ、春らしい色合いの「あさりとグリンピースの冷製スープ」や「海老の翡翠ソテー バジルソース」など、季節の食材をふんだんに使った料理が勢揃い。このほか、平日ランチ限定の「さくら散らし寿司」や、ディナー限定のスイーツ「きなこのブッセ」なども用意されるのでお楽しみに。
桜を眺める窓側席確約の「桜シーズンプラン」もおすすめ
2026年3月20日（金・祝）〜4月12日（日）は、ランチタイム限定で、京都を代表する桜名所のひとつ「蹴上インクライン」の桜を望める窓側席確約プランも登場。ロゼスパークリングワインが1杯付いているので、満開の桜を愛でながら優雅なひとときを過ごせそう。お花見帰りのランチや、春のお散歩の途中に、季節の美食を心ゆくまで楽しんでみてはいかが。
ウェスティン都ホテル京都のオールデイダイニング「洛空」で、春が旬の食材を贅沢に堪能できる「京都の春うらら」ブッフェを開催中。期間は、2026年4月30日（木）まで。
シラスや桜エビ、菜の花を使用した前菜をはじめ、筍もちあられ揚げや京豆腐と真鯛の桜葉巻きなど、京都らしい風情漂う品々が目白押し。3月と4月でラインナップが替わるから、訪れるたびに新しいおいしさに出会える。
・ウェスティン都ホテル京都のオールデイダイニング「洛空」で、2026年4月30日（木）まで「京都の春うらら」ブッフェを開催中
・桜エビや菜の花、筍を使った料理や桜スイーツなど、春を感じるメニューが勢揃い
・3月と4月でラインナップが変わるうえ、ランチとディナー、曜日によっても異なるメニューが登場
・桜シーズンのランチタイム限定で、桜を望む窓際席確約プランも登場
月替わりのメニューが楽しめる春の彩りビュッフェ
春を満喫できる彩り豊かなビュッフェでは、3月と4月で内容を変えて旬の味覚をお届け。それぞれの月でメニューがガラリと入れ替わるだけでなく、ランチ限定の「春野菜と桜海老のフリッタータ」や「山菜ピラフ」、ディナー限定の「菜の花と豚肉のしゃぶしゃぶ」や「京都産大豆の汲み上げ湯葉」など、時間帯によって異なる料理を楽しむことができる。さらに、土日祝には「にぎり寿司」や「牛肉のグリル」、「カヌレ」といった限定メニューも登場するのでお見逃しなく。
春の訪れを感じるラインナップで旬の味覚を堪能
3月のメニューは、「シラスとアスパラガスのミモザ」や「桜海老と菜の花のキッシュ」など、春の彩りを感じる前菜をはじめ、「赤魚の九条ねぎ味噌焼きと春色野菜白扇揚げ」や、平日ランチ限定の「一番出汁の鯛茶漬け」、ディナー限定の「桜海老と若竹の小茶碗蒸し」など、京都ならではの風情あふれる内容。ランチ限定で提供される、今の季節にぴったりな「桜のシフォンケーキ」もぜひ味わって。
筍やアサリを使用した季節感あふれる料理の数々
4月のメニューは、旬の筍が味わえる「あさりと筍の白蒸し貝だし仕立て」をはじめ、春らしい色合いの「あさりとグリンピースの冷製スープ」や「海老の翡翠ソテー バジルソース」など、季節の食材をふんだんに使った料理が勢揃い。このほか、平日ランチ限定の「さくら散らし寿司」や、ディナー限定のスイーツ「きなこのブッセ」なども用意されるのでお楽しみに。
桜を眺める窓側席確約の「桜シーズンプラン」もおすすめ
2026年3月20日（金・祝）〜4月12日（日）は、ランチタイム限定で、京都を代表する桜名所のひとつ「蹴上インクライン」の桜を望める窓側席確約プランも登場。ロゼスパークリングワインが1杯付いているので、満開の桜を愛でながら優雅なひとときを過ごせそう。お花見帰りのランチや、春のお散歩の途中に、季節の美食を心ゆくまで楽しんでみてはいかが。