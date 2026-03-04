ホテルニューグランドから「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。“バラの庭園”をイメージした色鮮やかな品々にうっとり
◆ホテルニューグランドから「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。“バラの庭園”をイメージした色鮮やかな品々にうっとり
※画像は2名分のイメージ
横浜の歴史を刻むホテルニューグランドのロビーラウンジ「ラ・テラス」に、色鮮やかな“バラの庭園”をイメージした「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。
バラ科の素材を使用した彩り豊かなスイーツに加え、ブーケのような愛らしいセイボリーなど、目にも美しいメニューにうっとり。隣接するヨーロッパ調の庭園を眺めながら、おいしい紅茶とともにゆっくり楽しんで。
期間は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで。
この記事の要約レポート
・ホテルニューグランドのロビーラウンジ「ラ・テラス」に「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。期間は2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで
・横浜市主催のイベント「ガーデンネックレス横浜2026」と連携し、“バラの庭園”をイメージ
・ベリーや洋梨、アプリコットといったバラ科の素材を使ったスイーツが勢揃い
・まるでブーケのように愛らしいコルネをはじめ、目でも舌でも楽しめるセイボリー
・「おいしい紅茶の店」に認定された店ならではの、こだわりの紅茶がいただける
・17時以降は季節限定の「バラのカクテル」サービスの特典あり
艶やかなムースや3層のヴェリーヌなど、バラ科の素材が奏でる香り高いスイーツ
「薔薇のアフタヌーンティー」は、横浜市主催のイベント「ガーデンネックレス横浜2026」と連携した期間限定メニュー。横浜市の市花である「バラ」を目と舌で愛でることができる。
スタンド上段を彩るのは、多彩なバラ科の素材を活かした華やかなスイーツ。
真っ赤なグラサージュが艶やかに輝くのはバラが香る濃厚なフランボワーズのムース。口に含んだ瞬間に広がる高貴な香りにうっとりとしてしまうはず。また、3層の華やかな味わいを重ねたミニパフェ仕立ての「薔薇とブラッドピーチ ココナッツのヴェリーヌ」は、見た目の美しさはもちろん、食べ進めるごとに変化する繊細な味わいが楽しめる。
そのほか、「ピスタチオとブラックベリーマカロン」や「洋梨とアールグレイのボンボンショコラ」など、個性が光る品々が揃う。
アプリコットのロールや自慢の焼き菓子にも注目
スタンド中段は、バラ科の果実やナッツの香ばしさが楽しめる食感豊かなラインナップ。
ヘーゼルナッツやキャラメリゼされたアプリコットを美しく巻いたロールケーキは、アプリコットの甘酸っぱさがアクセントとなり奥深い味わいに。さらに、サクサクとした食感の「アーモンドのディアマン風クッキー」や、濃厚なチョコにいちごの風味が重なる「ショコラストロベリーカヌレ」まで用意されて満足感たっぷり。
まるで食べられる花束！シェフの感性が光る華やかなセイボリー
下段に配されるセイボリーには、目でも舌でも楽しめる遊び心あふれるメニューがずらり。
なかでも目を引くのは、日向夏の爽やかなクリームチーズとラタトゥイユをブーケのようにアレンジした「日向夏の薔薇 彩り野菜のコルネ」。食べるのがもったいないほど愛らしく、写真に収めたくなること間違いなし。また、ボローニャソーセージとポワロー葱を合わせたフレンチトースト風のキッシュや、色鮮やかな「紫キャベツと梅のマリネ」など、バラ科の素材を意外な組み合わせで楽しめるラインナップがティータイムに彩りを添える。
アールグレイと桃が香るスコーンには、贅沢なクロテッドクリームやジャムを添えて
スコーンは、定番のプレーンに加え、華やかな香りが広がるアールグレイと桃のスコーンの2種類を用意。たっぷりのクロテッドクリームと、果実味あふれる桃のジャムを添えていただいて。
「ラ・テラス」は、日本紅茶協会が認定した「おいしい紅茶の店」。紅茶の色・香り・味の抽出にまでこだわった極上の1杯とともに、優雅なティータイムを心ゆくまで堪能して。
17時以降は、利用特典としてカクテルを1杯サービス
17時以降の利用特典として、本館1階「ラ・テラス」では季節限定の「バラのカクテル」または「ノンアルコールカクテル」のサービスも。
日が暮れ始める夕刻からの落ち着いたラウンジで、美しく香るカクテルを片手に、大人の贅沢な時間を過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
クラシックホテルの高級感あふれるラウンジ
横浜のクラシックホテル、ホテルニューグランド内のラウンジ「ラ・テラス」。高級感あふれる店内で季節ごとに変わるアフタヌーンティーを贅沢に堪能できる。色・香・味の抽出にこだわった紅茶は絶品。久しぶりに会う友人たちとの女子会にもぴったり。
※住所、営業時間、定休日はページ下部に記載
※画像は2名分のイメージ
横浜の歴史を刻むホテルニューグランドのロビーラウンジ「ラ・テラス」に、色鮮やかな“バラの庭園”をイメージした「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。
バラ科の素材を使用した彩り豊かなスイーツに加え、ブーケのような愛らしいセイボリーなど、目にも美しいメニューにうっとり。隣接するヨーロッパ調の庭園を眺めながら、おいしい紅茶とともにゆっくり楽しんで。
この記事の要約レポート
・ホテルニューグランドのロビーラウンジ「ラ・テラス」に「薔薇のアフタヌーンティー」が登場。期間は2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで
・横浜市主催のイベント「ガーデンネックレス横浜2026」と連携し、“バラの庭園”をイメージ
・ベリーや洋梨、アプリコットといったバラ科の素材を使ったスイーツが勢揃い
・まるでブーケのように愛らしいコルネをはじめ、目でも舌でも楽しめるセイボリー
・「おいしい紅茶の店」に認定された店ならではの、こだわりの紅茶がいただける
・17時以降は季節限定の「バラのカクテル」サービスの特典あり
艶やかなムースや3層のヴェリーヌなど、バラ科の素材が奏でる香り高いスイーツ
「薔薇のアフタヌーンティー」は、横浜市主催のイベント「ガーデンネックレス横浜2026」と連携した期間限定メニュー。横浜市の市花である「バラ」を目と舌で愛でることができる。
スタンド上段を彩るのは、多彩なバラ科の素材を活かした華やかなスイーツ。
真っ赤なグラサージュが艶やかに輝くのはバラが香る濃厚なフランボワーズのムース。口に含んだ瞬間に広がる高貴な香りにうっとりとしてしまうはず。また、3層の華やかな味わいを重ねたミニパフェ仕立ての「薔薇とブラッドピーチ ココナッツのヴェリーヌ」は、見た目の美しさはもちろん、食べ進めるごとに変化する繊細な味わいが楽しめる。
そのほか、「ピスタチオとブラックベリーマカロン」や「洋梨とアールグレイのボンボンショコラ」など、個性が光る品々が揃う。
アプリコットのロールや自慢の焼き菓子にも注目
スタンド中段は、バラ科の果実やナッツの香ばしさが楽しめる食感豊かなラインナップ。
ヘーゼルナッツやキャラメリゼされたアプリコットを美しく巻いたロールケーキは、アプリコットの甘酸っぱさがアクセントとなり奥深い味わいに。さらに、サクサクとした食感の「アーモンドのディアマン風クッキー」や、濃厚なチョコにいちごの風味が重なる「ショコラストロベリーカヌレ」まで用意されて満足感たっぷり。
まるで食べられる花束！シェフの感性が光る華やかなセイボリー
下段に配されるセイボリーには、目でも舌でも楽しめる遊び心あふれるメニューがずらり。
なかでも目を引くのは、日向夏の爽やかなクリームチーズとラタトゥイユをブーケのようにアレンジした「日向夏の薔薇 彩り野菜のコルネ」。食べるのがもったいないほど愛らしく、写真に収めたくなること間違いなし。また、ボローニャソーセージとポワロー葱を合わせたフレンチトースト風のキッシュや、色鮮やかな「紫キャベツと梅のマリネ」など、バラ科の素材を意外な組み合わせで楽しめるラインナップがティータイムに彩りを添える。
アールグレイと桃が香るスコーンには、贅沢なクロテッドクリームやジャムを添えて
スコーンは、定番のプレーンに加え、華やかな香りが広がるアールグレイと桃のスコーンの2種類を用意。たっぷりのクロテッドクリームと、果実味あふれる桃のジャムを添えていただいて。
「ラ・テラス」は、日本紅茶協会が認定した「おいしい紅茶の店」。紅茶の色・香り・味の抽出にまでこだわった極上の1杯とともに、優雅なティータイムを心ゆくまで堪能して。
17時以降は、利用特典としてカクテルを1杯サービス
17時以降の利用特典として、本館1階「ラ・テラス」では季節限定の「バラのカクテル」または「ノンアルコールカクテル」のサービスも。
日が暮れ始める夕刻からの落ち着いたラウンジで、美しく香るカクテルを片手に、大人の贅沢な時間を過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
クラシックホテルの高級感あふれるラウンジ
横浜のクラシックホテル、ホテルニューグランド内のラウンジ「ラ・テラス」。高級感あふれる店内で季節ごとに変わるアフタヌーンティーを贅沢に堪能できる。色・香・味の抽出にこだわった紅茶は絶品。久しぶりに会う友人たちとの女子会にもぴったり。
※住所、営業時間、定休日はページ下部に記載