【難読漢字】駅名当て「蚕桑駅」　養蚕が盛んな地域でした

「蚕桑駅」という漢字を読めますか。「蚕 」の読み方がキモです。

正解：こぐわえき

蚕桑駅は、山形県西置賜郡白鷹町高玉にある山形鉄道フラワー長井線の駅です。赤湯駅を起点とする路線の中ほどに位置し、周囲には田畑と住宅が混じり合う、置賜地方らしいのどかな風景が広がっています。

開業は1922年（大正11年）で、長井駅から鮎貝駅までの区間が開通した際に誕生しました。100年以上の歴史を持つ駅ですが、現在は無人駅となっています。

駅名は「蚕（かいこ）」と「桑（くわ）」を組み合わせたもので、かつてこの地域で養蚕業が盛んに行われていたことの名残と考えられています。

駅舎は1994年に改築され、隣接して「蚕桑紬パーク」と呼ばれる多目的交流施設が併設され、地域の人々の交流の場として利用されています。

白鷹町は自然豊かな土地で、春には桜、夏には深い緑、秋には紅葉が美しく、季節ごとに表情を変えます。近くには置賜三十三観音の札所である高玉観音や、真言宗の寺院である円福寺などがあり、静かな山里の雰囲気を味わいながら散策することができます。

また、最上川や周辺の川で獲れる 鮎 は地域の名物のひとつとして知られています。山形名物の「いも煮」や「玉こんにゃく」など、素朴で温かい郷土料理を楽しめる店も点在しています。

