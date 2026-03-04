アリサ・リウが「最高のチームメイト2人」に“感謝”　「この1枚に才能が渋滞してる！！」坂本花織&中井亜美との3ショット投稿

アリサ・リウが坂本と中井の2人をチームメイトと表現した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルと団体で金メダルに輝いたアリサ・リウが現地時間3月3日、自身のインスタグラムで表彰台での3ショットを投稿している。

【写真】ビクトリーセルフィー！アリサ・リウが2人の「チームメイト」と笑顔のショットをチェック

インスタでは「過酷なオリンピックという道のりを、最高のチームメイト2人と共に表彰台で締めくくれたことに感謝！チームとしても個人としても、自分たちが成し遂げたことを誇りに思うわ。みんなでビクトリーセルフィーを撮って、この喜びを世界中にシェアできて最高！」と綴り、銀メダルの坂本花織、銅メダルの中井亜美の2人を「チームメイト」と表現した。

さらに「Galaxy Z Flip7 Olympic Editionでメダルとの最高の瞬間を収めなきゃね！」と、今大会でサムスン社から配布されたスマートフォンのアピールも忘れなかった。

この投稿には「この1枚に才能が渋滞してる！！」「金メダル、最高に似合ってるよ！」「彼女はまさに伝説だ」「君こそが真の頂点だよ！」と、反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]