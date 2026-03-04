大谷翔平「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」発売 本人が着用 まるでモデルの佇まい
ヒューゴ ボス ジャパンの「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」の発売を記念して『“BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI” Press Preview』が4日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで開催された。
【動画】大谷翔平から新コレクション発表に伴いコメント届く
大谷翔平自身が厳選した本コレクションは、伝統と現代性をシームレスに融合させた、洗練されたメンズウェアのラインアップ。クリーンなシルエット、考え抜かれた機能性、そして時代を超えて愛されるデザインによって、フィールドの内外を問わず活躍する、静かでありながら力強いスタイルを表現している。
また、大谷のパーソナルスタイルに着想を得て、特別にデザインされた2つの限定モデルが誕生。洗練されたオフホワイトとベージュトーンで仕上げた数量限定のボンバージャケットとスマートカジュアルなトラウザーズは、ベースボールの伝統を現代的に再解釈したデイリーウェアとなっている。
大谷のコメント動画も到着。「BOSSとのパートナーシップを通じて、これまで多くの特別な瞬間を共有してきました。その中で生まれたコレクションは僕にとっても大切なプロジェクトです。2026年サマーコレクションはさらに新しい挑戦とこだわりが詰まっています。このコレクションが皆さんの日々に特別な彩りを加えることを願っています。ぜひ、BOSSの新しい一面を感じてみてください。僕も楽しみにしています」と話していた。
