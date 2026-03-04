難関高校の卒業を報告したモデルで女優の本田紗来が、姉の女優・本田望結との姉妹ショットや父とのショットなどを公開した。

紗来は３日、自身のインスタグラムを更新。「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです！ 退場のとき、両親とみゆの姿が見えた瞬間、涙が溢れました。両親もきっといろいろな思いで見守ってくれていたと思います」と記し、花束を抱えて望結と顔を寄せるツーショットを投稿。

「まだ余韻でいっぱいで、明日もいつも通り学校に行く気がしてしまいます。写真や動画を見返しては、また泣いちゃっています。２月の受験の日も、雪がたくさん積もっていて開始時間が遅れたことも、よく覚えてるし、関西から父と飛行機に乗って東京に来て、ずっと緊張していたし。朝、制服のネクタイが結べなくて、父につけてもらった日もありました。どれも忘れられない思い出です」とつづり、父に寄り添うショットや、父にネクタイを結んでもらうほほえましいショットもアップ。

⁡「時間をかけて向き合ってきたことが、思うように叶わないことも多かったけど、立ち止まらず前を向き続けられたのは、校長先生をはじめとする学年の先生方のおかげだと思っています。支えてくださったすべての方に感謝しながら、これからも一歩ずつ進んでいきます」とつづった。

紗来は、２日に更新したインスタで高校卒業を報告。「明治大学付属八王子高等学校」の門の前での写真も公開し、難関校に通っていたことについて「頭もいいなんて」「芸能人向けの学校じゃない」と話題になっていた。

この投稿には、「ステキな姉妹ですね」「この前小学生だったイメージが」「ネクタイ結んでもらうなんて可愛すぎ」「２人ともかわい〜い！」「妹さん想いの望結ちゃん素敵すぎる」「いつの間に？こんなに大きくなってたの？」などのコメントが寄せられた。