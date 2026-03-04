春限定！ハーゲンダッツ×サンマルクカフェの贅沢いちごスイーツ登場

人気アイスクリームブランド「ハーゲンダッツ」を使用した贅沢スイーツが、サンマルクカフェに期間限定で登場します。今回はストロベリーアイスクリームを主役にしたスムージーとパフェの2種類を展開。みずみずしい果肉感と濃厚ミルクの味わいが楽しめる春らしいメニューは、自分へのご褒美にもぴったりです♡カフェタイムをちょっと特別にしてくれる注目のコラボをチェックしてみてください。

いちご贅沢スムージー

ICHIGOミルクスムージーwithハーゲンダッツ



価格：720円（税込）

ハーゲンダッツストロベリーアイスクリームをトッピングした贅沢なスムージー。

果肉感たっぷりのいちごソースとミルクのやさしい甘さがバランスよく溶け合い、飲むたびに満足感が広がります。

飲み進めるうちにアイスクリームがなめらかに混ざり合い、より濃厚な味わいへと変化するのも魅力。いちご好きにはたまらない一杯です♪

サイズ：Mサイズ

珈琲館で味わう苺のご褒美時間♡春限定ホットケーキ登場

ミルフィーユ仕立てパフェ

ICHIGOミルフィーユパフェwithハーゲンダッツ



価格：890円（税込）

ハーゲンダッツストロベリーアイスクリームを2段重ねにした贅沢なパフェ。

サクサクのシュガーパイや濃厚カスタードクリーム、フレッシュないちごを重ね、ミルフィーユのような層に仕上げています。

グラスの底にはパンナコッタと果肉入りいちごソースを忍ばせ、食べ進めるごとに異なる食感と味わいが楽しめるのがポイント。最後の一口まで満足感たっぷりのご褒美スイーツです。

販売期間：2026年3月10日（火）～4月23日（木）

販売先：全国のサンマルクカフェ

春だけの特別コラボを楽しんで

2026年3月10日（火）から4月23日（木）までの期間限定で登場する今回のコラボメニューは、いちごのフレッシュ感とハーゲンダッツの濃厚な味わいを同時に楽しめる特別なラインナップ。

気軽に立ち寄れるサンマルクカフェで、ちょっと贅沢なカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♡期間限定なので早めのチェックがおすすめです。