5月31日の東京ドーム公演を最後に活動終了する「嵐」が4日、“ラストシングル”「Five」をリリース。SNSでファンからさまざまな反応が寄せられた。

この日、Xでは「嵐の新曲」がトレンド入り。約5年ぶりの新曲に歓喜する声や、解散を惜しむ声が投稿された。

中には「Five」の作詞・作曲家に対する意見も見られ、作詞のHIKARI氏、作曲の石塚知生氏に対するコメントも。「マジで全嵐ファン感涙モノなのよ。ありがとう。本当にありがとう」「嵐の新曲 いろんな噂流れてたけど大正解の人達が作っていたよ」「最強タッグの制作布陣じゃん」「嵐のこれまでの名曲たちを手がけてきたすごいお2人」「嵐の楽曲ではお馴染みの方でとても嵐らしい安心感のある曲」など喜びの声が届けられた。

HIKARI氏は過去に「Sugar」「Find The Answer」などの作詞の他に「迷宮ラブソング」「ワイルド アット ハート」の編曲を担当。石塚氏は「BRAVE」「ワイルド アット ハート」「感謝カンゲキ雨嵐」などの作曲のほか「言葉より大切なもの」「One Love」「Bittersweet」「GUTS！」などのヒット曲を編曲している。

メンバーの大野智は同日、SNSで公開された告知動画で「本当に嵐っぽい」楽曲だと説明し二宮和也は「懐かしいです。5人で歌ってる感じというのが」とコメント。櫻井翔は「歌いつないでいってるんですよ、みんなでそれぞれパートがあって。ソロの歌いつなぐところ、5人のユニゾン感みたいなところを楽しんでもらえたら。嵐っぽい楽曲となっております」と伝えた。