俳優戸塚純貴（33）が4日、都内で「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」プレスプレビューに出席した。

BOSSのブランドアンバサダーを務めるドジャース大谷翔平投手が厳選した最新コレクション。この日は約37万円のジャケットなどに身を包み、「着た時から体になじんでくれて、コンセプトは『静』だけど、着ることで『動』の気持ちになれる。シンプルだけど、革を使っていたりして細部にこだわりがある。ラフにカジュアルに着られる感じがある」と着心地の良さを語った。

大谷と同じ岩手県出身で、大谷のドキュメンタリー番組ではナレーションを担当した。この日は大谷からのメッセージ映像も届き、「僕のためだけにメッセージをくれるなんて…感慨深い気持ちになりました」とにやり。さらに、大谷の魅力を問われると「前人未到の記録に至るまでの努力や野球に対する姿勢から、本当に野球が好きなんだな、という純粋さが伝わってくる。それが最大の魅力だと思います」と熱弁した。

WBCの開幕が迫り、「僕もずっと野球をやっていた。お祭りみたいなもので、日本球団から選手たちが集まって野球をするのは見ているだけで楽しい。井端（弘和）監督の采配も楽しみですし、何よりも楽しんで野球をしている姿が見たい」と期待を込めた。続けて「個人的には広島カープを応援しているので、小園（海斗）選手や鈴木誠也選手を応援しています」と明かした。