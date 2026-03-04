あの子が怖い…可愛いはずの孫に“疑心暗鬼”。家族団らんの年末年始から1ヵ月後、69歳年金暮らしに届いた「618,450円」高額クレカ請求の内訳

年末年始、孫にゲームをしたいとせがまれ、スマホを貸したAさん。年明けに届いた利用明細には驚くべき高額の請求額。「自分の管理が甘かった」そう反省しつつも、孫に対する距離感までもが一気に変わってしまう事態に……。

身に覚えのないクレジットカードの高額請求に絶句

新年が明けて2ヵ月ほどたった、ある日のこと。郵便受けに届いていたクレジットカードの利用明細を開いた瞬間、Aさん（69歳・仮名）は思わず言葉を失いました。

「ご請求額：618,450円」

特別大きな買い物をしない限り、毎月の請求は2〜3万円です。最初に頭に浮かんだのは、不正利用ではないかという疑念です。慌てて利用先を確認して調べると、記載されていたのは海外の怪しい業者ではなく、国内のスマートフォン向けゲームアプリの運営会社でした。

利用日をよく見ると、請求は年末年始の1週間ほどに集中しています。その時期、Aさんの自宅には長男一家が帰省しており、小学5年生の孫が「夢中になっている」と話していたゲームの名前が、明細に並ぶ会社名と一致していました。

「まさか……」

Aさんの背中に、冷たいものが走りました。実はその年末年始、Aさんは孫にせがまれ、自分のスマートフォンを貸していたのです。孫は自分のスマートフォンを持っておらず、ゲームは父親から時間を決めて借りるだけでした。

「せっかくの正月だからな。ここにいる間は使っていていいぞ」

Aさんが住むのは雪国。外で遊ぶのも容易ではありません。孫への可愛さもあり、ほぼ自由に使わせていました。Aさんは老眼もありタブレット端末を使うことがほとんど。家からほとんど出ない年末年始は、スマートフォンを必要としなかったのです。

滞在中、孫から「このゲームがおもしろいんだよ！ どうしても欲しいアイテムがあるんだ。お願い！」そう言われ、数百円程度なら構わないだろうと考え、クレジットカード情報を入力した記憶がありました。金額は300円ほど。その「一度きり」のつもりでした。それが、いったいなぜ……？

決して珍しくない「無断課金」という現実

国民生活センターには、子どもによるオンラインゲームの無断課金に関する相談が、毎年数多く寄せられています。契約当事者が小学生から高校生までの相談件数は4,024件（2022年）。契約・購入金額の平均は約33万円に達しています。

スマートフォンアプリの中には、一度クレジットカード情報を登録すると、その後は暗証番号の再入力なしで決済ができてしまうものがあります。孫はそれを利用して、休みの間に無断で何度も課金を繰り返していたのでした。

未成年者が親の同意なく結んだ契約の場合、取り消せる場合もありますが、今回のように大人名義のスマートフォンやクレジットカードで決済されていると、返金が認められないケースも多いのが実情。残念ながら、Aさんのケースも返金は難しい状況でした。

「かわいい孫」だったはずなのに…芽生えた恐怖

「スマートフォンを貸したのも、カード情報を登録したのも自分。管理が甘かったと言われれば、その通りだと思います」

そう前置きしたうえで、Aさんからはこんな本音も。

「正直に言うと、怖くなりました。今の子どもって、こんな簡単に何十万円も使ってしまうのかと……。小学5年生、悪意がないといえる年齢なのでしょうか」

都内に住む長男に報告すると、深い謝罪。「次の帰省で直接子どもにもお詫びをさせる」お金は分割で返す」と連絡をもらいました。

「私のせいでもあるので、返金については直接相談して決めようかと。ただ、これから孫に会うたびに『あんなことをした子だ』と見てしまう。それが悲しい。今は、もう来なくていいという気持ちです」

今回の出来事以降、Aさんの中で孫への印象は確実に変わってしまったといいます。慎ましい年金暮らしの中で大金を失ったこと、孫との信頼関係が失われてしまったこと。――よかれと思ってした行動が、家族関係にまで影を落としかねないことに。

かわいい孫だったはずの存在が、一夜にして“理解できない存在”に変わってしまう。そんな現実は、スマートフォンとお金が簡単につながる時代に生きる私たちの近くに潜んでいるのかもしれません。