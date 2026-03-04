プエルトリコ開催の“裏大会”に金谷拓実、平田憲聖が出場 組み合わせも発表
＜プエルトリコオープン 事前情報◇3日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞今週の米国男子ツアーは、フロリダ州でシグネチャーイベントの「アーノルド・パーマー招待」が行われるが、プエルトリコでももう1試合が実施される。ここに金谷拓実と平田憲聖の日本勢2人が出場する。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
3日には組み合わせも発表。金谷はジョナサン・バード、トロイ・メリット（ともに米国）とのラウンドが決まった。17位で終えた先週の「コグニザントクラシック」に続く試合は、日本時間午後7時45分に初日のラウンドがスタートする。平田はスダルシャン・イェラマラジュ（カナダ）、ゾウ・ヤンハン（中国）とプレー。初日は日本時間6日午前1時15分に競技を開始する。賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）で、優勝者は72万ドル（約1億1300万円）を手にする。なおアーノルド・パーマー招待には松山英樹、久常涼が出場する。
3日には組み合わせも発表。金谷はジョナサン・バード、トロイ・メリット（ともに米国）とのラウンドが決まった。17位で終えた先週の「コグニザントクラシック」に続く試合は、日本時間午後7時45分に初日のラウンドがスタートする。平田はスダルシャン・イェラマラジュ（カナダ）、ゾウ・ヤンハン（中国）とプレー。初日は日本時間6日午前1時15分に競技を開始する。賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）で、優勝者は72万ドル（約1億1300万円）を手にする。なおアーノルド・パーマー招待には松山英樹、久常涼が出場する。
