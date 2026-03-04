会議で評価が爆上がりする秘訣は？【眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話】

少しうぬぼれるくらいで丁度いい

【ACTION 話す】会議で評価が爆上がりする最強の語彙＆話し方「絶対これでうまくいきます！」

今後の方針などについて、参加者からさまざまな意見が飛び交う会議の場。その中で自分の意見を通すのはなかなか難しいものです。そのような場合、相手を納得させるための一番のポイントは、自信を持って話すことです。

人によって、自信を持っている人、なかなか自信を持てない人がいると思いますが、意見を述べるときには、少しうぬぼれているぐらいに過剰な自信を持つことが大切です。

具体的な言葉としては、「絶対これでうまくいきます！」というように、はっきりと言い切ります。そして、「なぜなら～」と、根拠と理由を話します。胸を張って、「自信家の自分を演じている」ぐらいの気持ちで話しましょう。

もちろん、こちらの意見が伝わったなら、ほかの人の意見も注意深く聞きます。他人の意見を無視するのはＮＧ。あくまでも「対話する」という意識で会議に向き合うことが大切です。

もし、どうしても発言に自信を持ちきれない場合は、「うちの部としては◯◯案を推します」というように、主語を「Ｗｅ」にして、「自分ひとりではなく、仲間の代表としてこの意見を述べてます」という姿勢で臨むといいでしょう。

そして、何よりも大切なのは、大きな声ではっきりと話すこと。大事なところは、抑揚をつけて強調するようにしましょう。こうすると、聞いている人からは、「わかりやすい」「説得力がある」と受け取られ、評価が上がっていくことになります。

