様々な兵法を生み出した孫氏はどのような時代を生きたのか？【孫氏の兵法】

様々な兵法を生み出した孫氏はどのような時代を生きたのか？

厳しい中国の時代に行きたい時代の君子

孫武は春秋時代末に長江下流域で勢力を張る呉ご王闔閭に軍師として仕えたが、その時期と場所こそが孫武の兵法を生み出す要因となった。春秋時代は周王の実力と権威が下降線をたどり続けた時期。外敵を迎撃するにはそのときどきの最有力諸侯を盟主として擁立せざるをえず、当初は黄河流域の、いわゆる中原諸侯が入れ替わりその役割を担っていた。ところが、春秋時代も半ばを過ぎると、長江流域諸侯の台頭が目覚ましく、中流域の楚そをはじめ、下流域の呉や越えつも盟主の座をうかがうようになった。

長江流域諸国の台頭は戦術の変化をもたらした。それまでの戦争では二頭の馬で引く戦車が軍の中核を占め、戦場は視界の開けた平原に限られ、勝敗は戦車戦の帰き趨すうにより決せられたのが、長江流域では沼沢地が多いことから戦車は補助手段にすぎず、軍の中核を占めたのは歩兵だった。

歩兵であればでこぼこの悪路はもちろん、戦車が走れない山中や森林でも進軍できる。戦車とは比較にならない行動範囲を誇り、戦場も平原である必要がない。このため長江流域諸国の戦術は多様性に富んでおり、それにかんする指南書として最初に著あらわされたのが孫武の兵法書『孫子』だったのである。

戦車戦に慣れ親しんだ将兵に、歩兵の有効活用法を教える手引書が必要とされ、その需要に最初に応えたのが『孫子』だったのだった。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 孫氏の兵法』 監修：島崎晋