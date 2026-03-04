ドル買い・円買い トランプは戦争「永遠」に続く可能性警告 豪ドル下げ目立つ ドル買い・円買い トランプは戦争「永遠」に続く可能性警告 豪ドル下げ目立つ

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル買い・円買い トランプは戦争「永遠」に続く可能性警告 豪ドル下げ目立つ



有事のドル買い優勢、円はきょうはリスク回避で上昇している。



原油が高騰すると貿易赤字拡大や日銀利上げ遅れ観測で円は下落するため、イラン情勢巡り当面は不安定な動きになる可能性がある。



トランプ氏がホルムズ海峡を通る船舶を護衛すると表明したことで市場はやや安堵も、懸念が晴れたわけではない。時間外でNY原油は上昇している。



トランプ米大統領はイラン戦争は「永遠」に続く可能性があると警告。イランの指導者が変わってもこれまでと同じように悪い人物で、戦争が終わっても結局以前と何ら変わらないかもしれないと語った。



イランはカタールやサウジ、ドバイ、クウェート、オマーン、バーレーンにも攻撃。また、ホルムズ海峡を通航する船舶をミサイルやドローンで攻撃すると再度警告、警告を無視したタンカー10隻以上を攻撃した。



豪ドルの下げが目立つ。きょう発表された第4四半期GDPが前期比+0.8%と予想と一致したため、3月利上げ確率が13%台にまで低下している。豪中銀総裁が追加利上げの可能性を示唆したことで、きのうは一時43%台まで上昇していた。

外部サイト