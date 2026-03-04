「レグザレーザープロジェクター(型番：RLC-V5R-S)」

TVS REGZAは、手軽に本格的な4K高画質でコンテンツを楽しめるという「レグザレーザープロジェクター(型番：RLC-V5R-S)」を、3月20日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は24.2万円前後。

外形寸法218×193×230mm(幅×奥行き×高さ)、重さ3.5kgのホームプロジェクター。キャリーケースが付属し、手軽に設置場所を変えられ、「リビング、寝室、子供部屋など、家庭内のさまざまな場所で、ホームシアター感覚をお楽しみいただける」という。

なお、既発売のプロジェクター「RLC-V7R MAX」は重さ約6.5kg、「RLC-V7R」は約5.5kgのため、同社プロジェクターでは最軽量モデルとなる。

ジンバル構造を採用し、スタンドは垂直方向に360度可動する。自動台形補正や自動フォーカス調整、自動障害物回避、目の自動保護機能、壁面色自動保護など、複数の自動補正機能を備え、壁や天井などに映像を投写して楽しめる。

光源は、日亜化学工業製のRGB3色レーザー。最大輝度は約1,100 ISOルーメン、色域はBT.2020を約110％カバーする。レーザー光源ならではの長寿命、使いたいときにすぐ使える使い勝手の良さに加え、「テレビ開発で培ったレグザ独自の画質チューニングにより、色鮮やかな4K高画質映像をお気軽にお楽しみいただける」とのこと。

映像メニューは、従来の「スポーツ」や「PC/ゲーム」、「FILMMAKER MODE」など7つの映像モードに加え、「カスタム」モードを新搭載。好みの映像設定をプリセット登録できる。HDR10やHLG規格にも対応。

1.0～1.3：1の光学ズームに対応しており、設置場所の自由度を確保。約65インチの画面サイズであれば最小投写距離1.4m、約120インチの画面サイズであれば最小投写距離約2.7mで投写できる。

Google TVを搭載し、NetflixやPrime Video、YouTubeなどの動画配信サービスを利用できる。またデジオンのアプリ「DiXiM Play」を使えば、同じ家庭内ネットワークに接続している対応デバイスのコンテンツを視聴可能。TVS REGZA製テレビのタイムシフトマシン録画や通常録画番組などを楽しむこともできる。

最大出力20Wの2ウェイ・スピーカーシステムを搭載。フルレンジスピーカー×2基に、高域用のツイーター×2基を組み合わせることで、厚みのある低音と繊細な高音を両立した。バーチャル3Dサラウンド技術の「DTS Virtual:X」にも対応している。

人の声と環境音のバランスを4段階で調整可能。ドラマや映画の会話が聞きづらいときや、スポーツ視聴時など臨場感を高めたいときなどに有効だという。そのほか「映画」、「スポーツ」、「音楽」など7つの音声メニューを備える。

付属リモコン