【オリコン】米津玄師「IRIS OUT」ソロ史上初のV24＆ソロ最速で累積4億回達成 「ライラック」ミセス初の累積9億回突破【ストリーミング上位動向】
26/3/9付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年2月23日〜3月1日）では、米津玄師の「IRIS OUT」（週間再生数956.3万回／前週比6.0％減）が1位を獲得した。「連続1位獲得週数」を24週に伸ばし、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」を上回って歴代単独2位に浮上。自身が持つソロアーティスト歴代1位記録も更新した。
【グラフ】独走ミセスをHANAが猛追！
累積再生数は4億694.5万回となり、25/9/29付の初登場から24週目で累積4億回を突破。「4億回再生突破週数」記録では、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」と並び歴代2位タイ、ソロアーティストでは最速での達成となった。
M!LKは前週に引き続き、2月18日にCDリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の2曲が、ストリーミングで同時TOP3入りを果たした。
2週連続2位の新曲「爆裂愛してる」は、週間再生数906.1万回（前週比2.6％減）回。前週に自身初となる週間900万回を記録したばかりだが、2週連続で突破する好調を維持し、累積再生数を2577.5万回に伸ばした。
3週連続3位の「好きすぎて滅！」（週間再生数853.7万回／前週比5.7％減）も好調をキープ。登場18週目で通算6回目のTOP3入り、通算14回目のTOP5入りを果たし、累積再生数を1億2815.4万回とした。
2週連続4位はMrs. GREEN APPLEの「lulu.」（週間再生数761.7万回／前週比8.9％減）。7週連続でTOP5をキープし、累積再生数を7609.7万回に伸ばした。
5位（前週5位）は＝LOVEの新曲「劇薬中毒」（週間再生数760.9万回／前週比5.2％増）。前週に自身初のTOP5入りを果たした同曲が、前週を上回る週間再生数をマークし、2週連続で順位をキープした。野口衣織と佐々木舞香がWセンターを務める「劇薬中毒」は、4月1日発売の20thシングルの表題曲となっている。
2月25日に1stアルバム『HANA』をリリースしたHANAの再生数が軒並み上昇し、3曲がTOP10入り。3曲はいずれも前週比で1割以上、再生数を伸ばした。
6位（前週7位）の「Blue Jeans」（週間再生数692.3万回／前週比12.4％増）は、初登場から33週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数は2億6888.0万回となった。7位（前週9位）はデビュー曲「ROSE」（週間再生数675.1万回／前週比14.6％増）。自己最多の累積再生数を3億2470.8万回に伸ばした。10位（前週14位）の「Cold Night」（週間再生数509.4万回／前週比10.2％増）は3週ぶりにTOP10返り咲き。累積再生数を2698.2万回とした。
8位（前週6位）はKing Gnuの「AIZO」（週間再生数635.7万回／前週比9.9％減）。7週連続でTOP10をキープし、累積再生数を6581.6万回とした。
9位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数602.0万回／前週比1.2％減）は、登場99週目（約1年10ヶ月）で通算97回目のTOP10入り。累積再生数は9億325.3万回となり、自身初の9億回を突破した（詳細は後述）。
■HANAの総再生数が前週比1600万回増の急伸 ミセスを猛追
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。最多33曲（前週比−1）がランクイン、総再生数は6806.9万回（前週比4.6％減）だった。
総再生数2位（前週3位）のHANAは、前述したとおり、2月25日に初アルバム『HANA』をリリースしたことで、ランクイン数14曲（前週比＋3）、総再生数は前週比約1600万回増（44.0％増）の5236.9万回と大きく伸長した。収録曲の新曲「ALL IN」は21位（週間再生数414.7万回）、「Bloom」は24位（同391.1万回）に初登場。旧曲も「Drop」（同374.9万回／前週比51.0％増）を筆頭に軒並み再生数を伸ばした。Mrs. GREEN APPLEと2位の再生数は一時期2倍以上の大差がついていたが、持ち歌を増やしてきたHANAの伸長により、かなりその差が縮まってきた。
3位（前週2位）のback numberはランクイン数24曲（前週比−2）、総再生数は4315.4万回（前週比4.7％減）。4位（前週5位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比−1）、総再生数は2647.1万回（前週比6.7％減）。僅差で5位（前週4位）のちゃんみなはランクイン数17曲（前週比±0）、総再生数は2630.4万回（前週比10.7％減）だった。
11位（前週15位）には新曲「オドロウゼ！」（週間再生数451.0万回／2月23日配信開始）が週間14位に初登場したSnow Manが浮上。ランクイン数6曲（前週比＋1）、総再生数は前週比約1.5倍（47.2％増）の1298.4万回となった。
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」史上5作目＆自身初の累積9億回突破
Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」（2024年4月11日配信開始）の累積再生数が9億325.3万回に達した。累積再生数9億回突破は自身初。YOASOBI「夜に駆ける」（24/5/6付）、優里「ドライフラワー」（25/1/6付）、YOASOBI「アイドル」（25/2/10付）、Official髭男dism「Pretender」（26/2/2付）に次ぎ、史上5作目の達成となった。
同曲は、24/4/22付の初登場から99週目で9億回を突破。「9億回再生突破週数」記録では、YOASOBI「アイドル」の95週に次ぎ、歴代2位の速さでの達成となった。
24年4月期放送のテレビアニメ『忘却バッテリー』第1期のオープニングテーマとして大森元貴が書き下ろした同曲は、通算33週で1位を獲得したのを含め、初登場から99週連続でTOP30入りを続けている。
■Mrs. GREEN APPLE「StaRt」が累積3億回超え 通算13作目
Mrs. GREEN APPLE「StaRt」（2015年7月1日配信開始）の累積再生数が3億24.6万回となり、通算13作目の累積3億回突破を達成した。
同曲は、2015年7月8日にリリースされたメジャーデビューミニアルバム『Variety』のリード曲で、初期の代表曲の1つとなっている。
■ILLIT、「Magnetic」で自身初の累積3億回突破 海外女性アーティスト最速
ILLITのデビュー曲「Magnetic」（2024年3月25日配信開始）の累積再生数が3億29.0万回に達し、自身初の累積3億回突破作品となった。
同曲は、24/4/8付での初登場から101週目で3億回再生を突破。「3億回再生突破週数」記録ではNewJeans「Ditto」の113週を抜き、海外女性アーティスト最速での達成となった。
■HANA「BAD LOVE」が累積1億回突破 通算6作目
HANAの「BAD LOVE」（2025年9月8日配信開始）の累積再生数が1億117.1万回に達した。累積1億回超えは「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」「Tiger」（達成順）に続き、通算6作目となった。
メンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加した「BAD LOVE」は、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いたキラーチューンとなっている。
■back number、「大不正解」で通算23作目の累積1億回突破 歴代単独2位を更新
back number「大不正解」（2018年8月22日配信開始）の累積再生数が1億47.7万回に達した。累積1億回超えは通算23作目となり、自身の持つ歴代単独2位記録の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録を更新した。
本作は、小栗旬が主演を務めた映画『銀魂2 掟は破るためにこそある』（2018年8月17日公開）の主題歌として、『銀魂』ファンのボーカル・清水依与吏が書き下ろした。
