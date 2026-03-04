【NONBLE セキセイインコ万年筆（2種）】 3月6日 発売予定 価格：各44,000円 【NONBLE オリジナルインク（グリーン/ブルー）】 3月6日 発売予定 価格：各2,310円（20ml）

エヌ・ビー・シーは、同社のオリジナルブランドNONBLEから、新たに「ことり」をテーマにした万年筆とインクの第1弾を数量限定で3月6日に発売する。

第1弾は「セキセイインコ」をモチーフに、グリーンとブルーの2種類。価格は万年筆が各44,000円、インクは20mlで各2,310円。なお、販売店については同社HPの店舗情報のページにて公開されている。

□店舗情報のページ

NONBLE ことりシリーズ セキセイインコ万年筆

今回発売される万年筆は、セーラー万年筆の「プロフェッショナルギアスリム」をベースに、光沢のある羽の質感をパール樹脂で表現。第1弾では、色鮮やかなセキセイインコの体色をグリーンとブルーの2モデルで表現している。

【限定万年筆】

字幅：EF、F、MF、M、B

ペン先：14金、中型

NONBLE オリジナルインク ことりシリーズ（セキセイグリーン/セキセイブルー）

「NONBLE セキセイインコ万年筆」と同時発売されるインクはグリーンとブルーの2種類。セキセイインコのぬくもりやふわふわした羽をイメージした、鮮やかな色合いとなっている。