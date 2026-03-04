さくらインターネット<3778.T>は１月３０日につけた昨年来安値２４９３円を底に反発へと転じているが、昨年夏以降の下落に対する戻り局面はまだ緒に就いたばかりであり、注目余地は大きい。



短期的には業績は厳しい。２月２５日には２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３６５億円から３５２億円（前期比１２．１％増）へ、営業損益を３億５０００万円の黒字から５億円の赤字（前期４１億４５００万円の黒字）へ下方修正した。同社では注力領域であるＧＰＵインフラストラクチャーサービスにおいて、エヌビディア＜NVDA＞の「Ｈ１００」「Ｈ２００」ＧＰＵの受注を着実に獲得し、稼働を高めており、新たに設置した「Ｂ２００」ＧＰＵについても、国内大手企業向けの大口案件を獲得し、２８年３月までの提供を予定していた。ただ、同案件について提供先と協議した結果、今期に計上を見込んでいた売り上げの一部が翌期にずれ込むことが見込まれるため下方修正したという。



しかし、ＧＰＵチップ利用需要は世界的に急増しており、国内需要は大幅な増加が見込まれる。前述の期ずれ分の計上も見込まれることから、２７年３月期は営業損益の大幅な黒字転換が予想される。更に２８年３月期は利用需要の増加から大幅増益が期待できるだけに、これを背景に中長期的に株価は大きく居所を変えることになりそうだ。（仁）



出所：MINKABU PRESS