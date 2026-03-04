ディズニー＆ピクサー映画『マイ・エレメント』が、TBS系にて3月12日21時より地上波初放送されることが決定。あわせて『ピクサーの世界展』が10月12日まで会期延長されることが発表された。

2023年に日本で劇場公開された本作は、観客動員数200万人超を記録し、週末興行収入が前週を上回る“逆転ヒット”を巻き起こしたアニメーション映画。3月20日に開幕する『ピクサーの世界展』の開催を記念して、地上波初放送される運びとなった。

本作の舞台は、火・水・土・風の4つのエレメント（元素）たちがともに暮らす“エレメント・シティ”。ワクワクするような魅力にあふれる街だが、ここには「違うエレメントと関わらない」というルールがあった。火の街から出ることなく、父の店を継ぐ夢に向かって頑張っていた火の女の子・エンバー。しかしある日、自分とは正反対の自由な心をもつ水の青年・ウェイドと偶然出会い、運命が大きく動き出す。「火」と「水」という、触れ合えばお互いを消してしまうかもしれない危険な関係のふたりの恋と奇跡を描き出す。

日本語吹替版では、アツくなりやすくて家族思いの火の女の子・エンバー役を川口春奈、底抜けに優しくて涙もろい水の青年・ウェイド役を玉森裕太がそれぞれ担当。正反対のふたりが織りなす掛け合いが見どころとなっている。

また、『ピクサーの世界展』の会期延長も決定した。3月20日よりCREVIA BASE Tokyoにて開催される同展は、ピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を圧倒的なスケールとクオリティで再現した没入型体験イベント。これまでに世界7カ国9都市を巡回し、累計350万人以上を動員している。

日本では、用意された28万枚のチケットがわずか2日間で完売となったことを受け、開催期間を10月12日まで延長。追加チケットの販売スケジュールも発表されており、6月～8月分は3月12日12時から、9月～10月分は3月19日12時から販売開始となる。さらに、3月開催分の公式リセールも3月6日10時より受付開始される。（文＝リアルサウンド編集部）