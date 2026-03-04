「コカイン依存症」になるとどんな社会的影響と行動の変化が現れる？【医師監修】

依存症が進行すると、使用者の行動や価値観が大きく変化し、社会的機能が著しく低下します。家族や友人との関係が悪化し、仕事を失い、経済的に困窮するケースが少なくありません。依存症は個人の問題にとどまらず、家族や社会全体に影響を及ぼす疾患です。社会的影響と行動の変化について解説します。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

コカイン依存症による社会的影響と行動の変化

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

依存症が進行すると、使用者の行動や価値観が大きく変化し、社会的な機能が著しく低下します。家族や友人との関係が悪化し、仕事を失い、経済的にも困窮するケースが少なくありません。依存症は個人の問題にとどまらず、家族や社会全体に影響を及ぼす疾患であり、早期の介入が重要です。

コカイン依存症の方は、薬物を中心とした生活を送るようになり、家族や友人との時間を疎かにします。約束を守らない、嘘をつく、金銭を無心するといった行動が増え、周囲の信頼を失います。また、被害妄想や攻撃的な態度により、対人関係がさらに悪化します。結果として、社会的に孤立し、薬物を使用する仲間とだけ交流するようになります。

対人関係の悪化と社会的孤立

依存症が進行すると、家族や友人との信頼関係が失われていきます。約束を守らない、嘘をつく、金銭を無心するといった行動が繰り返されることで、周囲の人々は使用者を信頼できなくなります。家族は使用者の行動に振り回され、疲弊していきます。

被害妄想や攻撃的な態度により、対人関係がさらに悪化します。些細なことで怒りを爆発させたり、周囲の人々を疑ったりすることで、人間関係が破綻していきます。この孤立は、回復への道を遠ざけ、依存をさらに深める悪循環を生み出します。社会的に孤立すると、薬物を使用する仲間とだけ交流するようになり、使用を続ける環境が強化されます。孤立からの脱却は、回復過程において重要な課題であり、家族や支援者のサポートが不可欠です。

経済的困窮と犯罪行為への進行

コカインは高価な薬物であり、継続的な使用には多額の費用がかかります。依存が進むと、貯蓄を使い果たし、借金を重ね、経済的に破綻します。仕事を失うことで収入が途絶え、さらに経済的に困窮する悪循環に陥ります。

薬物を手に入れるために、窃盗や詐欺、売春などの犯罪行為に手を染めるケースもあります。こうした行動は法的な問題を引き起こし、逮捕や収監につながる可能性があります。犯罪歴がつくと、社会復帰がさらに困難になり、依存からの回復が一層難しくなります。早期の介入と適切な治療が、こうした深刻な事態を防ぐために不可欠です。経済的な困窮は、家族全体にも影響を及ぼし、家族の生活基盤を脅かすことになります。

まとめ

コカインは使用すると身体と精神に深刻なダメージをもたらし、依存性が非常に高い違法薬物です。心血管系や呼吸器系への急性の負担、認知機能の低下、強い精神的依存など、多岐にわたる影響が生じます。依存症からの回復には専門的な治療と長期的なサポートが不可欠であり、一人で抱え込まず、医療機関や支援機関に相談することが重要です。早期に適切な対応を取ることで、健康と生活を取り戻す道が開かれます。薬物に関する悩みや不安を感じたら、ためらわず専門家に相談してください。

参考文献

厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報」

国立精神・神経医療研究センター「薬物依存研究部」