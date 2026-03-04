原因の80～90％はバセドウ病？甲状腺ホルモンが過剰になる仕組みと3つの治療法

甲状腺機能亢進症の原因の約80から90%を占めるバセドウ病は、自己抗体が甲状腺を持続的に刺激することでホルモンが過剰産生される自己免疫疾患です。正常なフィードバック機構が働かず、ホルモン分泌が制御できなくなる特徴があります。診断方法と病態のメカニズムについて詳しく解説します。

バセドウ病による甲状腺ホルモン過剰産生

甲状腺機能亢進症の原因として、バセドウ病は全体の約80から90%を占める代表的な疾患です。自己免疫機序により甲状腺が刺激され、過剰な量のホルモンが産生される病態が特徴といえます。

自己抗体による甲状腺刺激のメカニズム

バセドウ病では、TSH受容体抗体という自己抗体が産生されます。この抗体は甲状腺細胞の表面にあるTSH受容体に結合し、本来の甲状腺刺激ホルモンと同様の働きをします。その結果、脳下垂体からの正常な調節を受けずに甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるのです。

正常な状態では、脳下垂体から分泌されるTSHが甲状腺を刺激し、必要な量の甲状腺ホルモンが産生されます。血中の甲状腺ホルモン濃度が上昇すると、フィードバック機構によりTSHの分泌が抑制され、ホルモン量が調整されます。このようにして、身体は常に適切な量の甲状腺ホルモンを維持しているのです。

しかし、バセドウ病では自己抗体による持続的な刺激が続くため、フィードバック機構が働かず、甲状腺ホルモンの過剰産生が止まらない状態になります。これにより血中の甲状腺ホルモン濃度が異常に高くなり、全身にさまざまな症状が現れるのです。

バセドウ病の診断と特徴

バセドウ病の診断には、血液検査で甲状腺ホルモンの値とTSH受容体抗体の測定が重要です。遊離T4や遊離T3といった甲状腺ホルモンの上昇と、TSHの低下が特徴的な所見となります。TSH受容体抗体が陽性であることで、バセドウ病の診断がより確実になります。

超音波検査では甲状腺全体の腫大と血流の増加が観察されることが一般的です。甲状腺シンチグラフィーという検査では、放射性ヨウ素の取り込みが全体的に増加するパターンがみられます。これらの画像検査は、他の甲状腺疾患との鑑別にも役立ちます。

バセドウ病は再発しやすい特徴があり、一度治療で寛解した後も数年後に再燃することがあります。そのため、治療終了後も定期的な経過観察が必要とされています。症状が改善したからといって自己判断で通院をやめることなく、医師の指示に従って経過観察を続けることが大切です。

バセドウ病の治療方法

バセドウ病の治療は、主に薬物療法・放射線療法・手術療法の3つがあり、年齢や重症度、合併症の有無などを考慮して選択されます。

一般的に行われるのが抗甲状腺薬による薬物療法です。メチマゾールやプロピルチオウラシルなどの薬剤を用いて、甲状腺ホルモンの過剰な産生を抑えます。効果が現れるまでに数週間から数か月かかることがありますが、ホルモン値が安定すれば症状は徐々に改善していきます。ただし、発疹や肝機能障害、白血球減少などの副作用が起こることがあるため、定期的な血液検査が必要です。

薬物療法で十分な効果が得られない場合や再発を繰り返す場合には、放射性ヨウ素内用療法が検討されることがあります。これは放射性ヨウ素を内服し、甲状腺の働きを弱める治療法で、根治性が高い一方、治療後に甲状腺機能低下症を生じることがあります。

甲状腺の腫大が著しい場合や、腫瘍の合併が疑われる場合には、甲状腺を切除する手術療法が選択されることもあります。手術後は甲状腺ホルモンが不足するため、生涯にわたるホルモン補充療法が必要となることがあります。

いずれの治療法を選択する場合でも、症状や検査値の変化を確認しながら、医師と相談のうえで治療を進めることが重要です。

まとめ

甲状腺機能亢進症は適切な診断と治療により、多くの場合で症状の改善が期待できる疾患です。動悸や体重減少、手の震えといった症状に気づいたら、早めに内科や内分泌内科を受診することが大切です。女性や家族歴のある方は特に注意が必要であり、定期的な健康チェックを心がけることが推奨されます。食事面ではヨウ素含有食品に注意し、バランスの取れた栄養摂取を心がけましょう。症状や治療について不安がある場合は、遠慮せず専門の医師に相談することをおすすめします。

参考文献

日本甲状腺学会「甲状腺疾患診療ガイドライン2024」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」