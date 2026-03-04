4日10時現在の日経平均株価は前日比1358.98円（-2.41％）安の5万4920.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は137、値下がりは1435、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は152.42円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が150.82円、東エレク <8035>が112.31円、ファナック <6954>が55.15円、フジクラ <5803>が52.48円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を21.81円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が15.21円、ベイカレント <6532>が7.42円、バンナムＨＤ <7832>が6.22円、トレンド <4704>が5.88円と続く。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は石油・石炭で、以下、非鉄金属、卸売、鉱業、ガラス・土石、機械と並ぶ。



※10時0分9秒時点



