嵐二宮和也（42）が3日夜、自身のXを更新。出演ドラマ、TBS系日曜劇場「VIVANT」続編の撮影に臨んでいることを報告した。

二宮は「今日もVIVANT(よし、言えた。)の撮影。しかし凄い現場だよなぁ。右見ても左見ても前見ても後ろ見ても 主役だらけ」と書き出した。

そして「撮影という事で当たり前に過ごしてるけど 今、とんでもない経験してるんだなと。。ありがてぇ。。。」と述べた。

「VIVANT」は23年7月期に堺雅人主演で放送され、謎が謎を呼ぶ展開と壮大なスケール、二宮ら豪華キャストの競演で考察合戦が過熱するなど大ヒットし、社会現象を巻き起こした。

今年、同じ日曜劇場（午後9時）枠で続編が放送されることが発表され、期待が高まっている。二宮、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李ら多くの豪華俳優が出演予定。

この投稿に対し「え、VIVANT撮影ほんとに夢みたい？！周り主役だらけでドキドキだよね」「ニノもその一人やで」「二宮さんクラスでもありがたいと思うんですね」「周りもすごい方たちだと思うけど、ニノさんも周りからそう思われてると思う」「はやくみたぃなぁ〜」「本当に凄い現場ですね でもにのちゃんもその中の1人 だからすごいですよね」などとさまざまな声が寄せられている。