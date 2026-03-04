3日に行われた野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）強化試合、日本代表対阪神タイガースの試合で、米MLBドジャースに所属する大谷翔平のバットからまたも快音が聞かれなかったことに、台湾のメディアが注目している。

京セラドーム大阪で行われた試合に1番DHで出場した大谷は、第1、2打席共に内野ゴロに終わり、6回の第3打席では代打に佐藤輝明が送られた。大谷は前日のオリックス・バファローズ戦と合わせて2試合で計5打数無安打だった。

日本は1次ラウンド・プールCで台湾（チャイニーズタイペイ）、韓国、オーストラリア、チェコと対戦するが、中でも一番のライバルと目される台湾のメディアも、スーパースターである大谷の状態に大いに注目している。

ETtodayが「沈黙！大谷翔平がまた打撃で白紙回答、日本帰国後は5打数無安打」との見出しで伝えたほか、自由時報は「まだ本領を隠している？大谷翔平、2試合連続ノーヒット」と題して大谷の成績を詳報。中国時報も「注目が集まる大谷翔平はまたしても無安打だった」と報じている。

WBCは5日に開幕し、日本は6日に台湾、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと対戦する。（翻訳・編集/北田）