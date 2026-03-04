「大和証券 Mリーグ2025-26」3月3日の第1試合、BEAST X・東城りお（連盟）が、その圧倒的なビジュアルと洗練されたスタイルで、入場シーンから視聴者の心を奪い去った。

【映像】見る者を魅了する東城りおのスレンダーボディ

かつて芸能界を志して秋田から上京し、現在は麻雀界の第一線で活躍する東城。その美貌はもはや説明不要だが、この日もファンの期待を裏切らない完璧な姿を披露した。注目を集めたヘアスタイルは、艶やかなロングヘアにゆるめのウェーブをかけ、アクセントとして上品な髪留めをあしらったアレンジ。大人の余裕と可憐さが共存する仕上がりに、カメラが彼女を捉えた瞬間から中継画面は華やいだ。

さらに、ファンの視線を引きつけたのがその抜群のスタイルだ。まだ寒さが残る季節ながら、チームユニフォームの半袖、ハーフパンツを堂々と着こなし、ストッキング越しにすらっと伸びたスレンダーな美脚を披露。颯爽と歩く姿は、まさにビジュアルクイーンと呼ぶにふさわしいオーラを放っていた。

この入場シーンに対し、コメント欄では「かわいいのが正義」「ビジュ最強」と絶賛の声が飛び交った。さらには「35歳には見えん」とその若々しさに驚愕する声や、「りお好きすぎて結婚したい」「かわいい優勝」といった熱烈なファンの書き込みで溢れかえった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

