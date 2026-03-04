3月4日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

各地ですっきり晴れて日中は暖かくなる見込み

今日は高気圧に覆われて安定した天気となり、降水確率も0%です。

阿蘇地方などは朝に雲がかかっているところもありますが、日中は各地ですっきり晴れて青空が広がりそうです。

日中の最高気温は、熊本市や天草市牛深で17℃、阿蘇市乙姫で13℃、人吉市で18℃の予想です。

風は少し冷たいですが、日差しが暖かく感じられます。

ただ、花粉の飛ぶ量は「極めて多い」予想となっていて、洗濯物を取り込むときはしっかり払うなどの対策が必要です。

明子のささやき

明日の朝は冷え込みが厳しくなるため、霜に注意が必要です。熊本市で4℃、阿蘇市では氷点下3℃まで下がる予想です。

例年、熊本の霜注意報は3月20日からですが、今年は2月中旬以降の気温が高く農作物の新芽が出てくるのが早いため、3月1日からと早めの発表になっています。

明日は朝が寒い一方で、日中の最高気温は熊本市で19℃まで上がり、寒暖差が20℃以上になる所もあるので服装でうまく調節してください。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。