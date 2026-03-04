元テレビ東京アナウンサーでフリーの亀井京子（42）が5日までにインスタグラムを更新。花粉症の症状が再発したことを明かし、悲鳴をあげた。

「一昨年くらいに十数年続いた花粉症がほぼ完治したと思っていたのに 先週からまた大変なことに！！」と書き出し、「何が起きたんだー！」と困惑。「腸活やらなんやらで昔はステロイド注射まで手を出すレベルだったのが 薬すら飲まなくても治っていたのに」と明かした上で「悲しすぎるー」と嘆いた。

SNS上で拡散された花粉症改善に関する情報を受け、「スレッズでバズってましたカルダモンの実をたべると治る説 プロバイオティクスのサプリ、初心に戻り 以前私の花粉症を改善させた長沢オリゴをあらためてお取り寄せ中！」と報告。「また効果の程をお伝えします」とした。

兵庫県宝塚市出身の亀井は聖心女子大文学部卒業後の05年にテレビ東京へアナウンサーとして入社。07年、当時巨人の林昌範投手と結婚し、08年3月末で退社。25歳だった。同年10月に第1子長女、10年9月に第2子長男を出産。現在は吉本興業とマネジメント契約。