五輪閉幕から8日…“復活”した17歳・中井亜美のポーズにファン悶絶「ギャップに驚愕」「何しても可愛い」
JOCの公式インスタグラムに登場
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が日本オリンピック委員会（JOC）の公式アカウントに登場。大会中に話題を呼んだ“あざとポーズ”を再現すると、ファンから絶賛の声があがっている。
祭典閉幕から8日後、再びファンを熱狂させた。JOCの公式アカウントは、「Congratulations フィギュアスケート 女子シングル 中井亜美 選手」と記して動画を公開。動画の中で、銅メダルを首から下げた中井は、左手の人差し指を頬に当てて微笑んでいる。
フリーのフィニッシュ直後、頬に人差し指を当てて首をかしげたポーズが大きな話題を呼んだ中井。まさかの再現に、ファンからもコメントが殺到した。
「亜美ちゃんあのポーズがトレードマークになったね」
「破壊力抜群のトリプルアクセルと普段の現役高校生とのギャップに驚愕しています」
「もう、たまりません」
「亜美ちゃんかわいい」
「中井亜美！世界のニューヒロイン」
「帰国した時といい、亜美ちゃんのサービス精神最高すぎます」
「スケート体験する機会があれば、亜美ポーズ真似しますね」
「何をしてもかわいい」
17歳の天真爛漫な姿に魅了される人が続出していた。
（THE ANSWER編集部）