「長く着られそう」「シルエットきれい！」【しまむら】パトで探したい！「即戦力スカート」

春服選びをするなら、トレンド感と使いやすさを兼ね備えたアイテムが、手に取りやすい価格でラインナップする【しまむら】は見逃せないかも。今回注目するのは、毎日使いに頼れる「即戦力スカート」。長く着られそうな安心感と、美シルエットを狙えるアイテムをピックアップしました。

スウェット素材の切りっぱなしナロースカート

【しまむら】「ハイショクSTナローSK」\1,089（税込）

スウェット素材で気楽にはけるのに、すっきり見えるナローシルエットが好バランスな1枚。切りっぱなしデザインがさりげないアクセントになり、コーデが今っぽく仕上がりそうです。@aiii__13kさんも「長く着られそう」と注目するアイテム。同素材トップスも展開されていて、セットアップとして楽しめるところも魅力です。

さりげない花柄にメリハリシルエットで高見え

【しまむら】「TT*TOMOマーメイドSK」\1,969（税込）

控えめなジャガードの花柄が、上品な印象を演出するマーメイドスカート。切り替えから裾にかけてのラインが美しく、@chii_150cmさんも「シルエットが本当に綺麗」と高評価。オンにもオフにも使えるデザインで、ブラウスを合わせればきれいめに、カットソーでラフに着こなすのも◎ ニットトップスとも相性がよく、即戦力として活躍してくれそうです。

Writer：Anne.M