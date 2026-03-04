「スパイ？」「別班？」米軍基地に侵入して逮捕された商社マンは本当に「米軍と触れ合いたかった」!?

偽造IDで米軍基地に侵入

２月21日朝９時、神奈川県警相模原南署から姿を現した水野圭隆容疑者（よしたか・45）は、着衣の上からでもパンパンに張った大胸筋が見てとれるほど、筋肉隆々の鍛え上げられた身体をしていた。短く刈り上げた黒髪の精悍な顔立ちはネットが「諜報員」「別班」などと、ザワつくのもうなずける。ただ、警官に連れられて歩くその表情はどこか不安げだった──。

神奈川県警は19日に水野容疑者を日米地位協定に伴う刑事特別法違反容疑で逮捕したと発表した。

「昨年の10月23日、偽造したIDカードで米軍横須賀基地に不法に侵入した疑いです。IDには米国籍の陸軍軍曹『MIZUNO YOSHITAKA ALEX』と記されていました。侵入後に基地内で米軍関係者向けのレンタカーを２週間借りて基地の外を走行していたとみられます。

都内で警視庁による駐車違反の取り締まりで捕まった際に、車が米軍ナンバーだったことから、免許証と偽造IDカードを提示。米軍に照会したところ、所属がないことが判明したために不法侵入の疑いが浮上しました。3月19日、水野容疑者は海外出張から帰国と同時に任意同行を求められ、その後逮捕されています。

これまでにも偽造IDで神奈川県内の米軍施設に複数回侵入した疑いもあり、基地内のホテルに数日宿泊していたこともあるようです。調べに対しては『米軍に憧れがあり、少しでも触れ合いたいと思い入った』と容疑を認めています」（全国紙社会部記者）

水野容疑者は住友商事の防衛・航空宇宙部門に所属しており、’23年からイラクに赴任。数ヵ月に１度帰国していたことも明らかになった。住友商事は自社の社員であると認め、〈ご心配、ご迷惑をおかけしていることを深くおわびする。警察の捜査に全面的に協力していく〉とコメントしている。

エリート商社マンが「米軍に憧れがあった」という幼稚すぎる動機から、人生を棒に振ってしまうような事件を起こしたことに、ネットでは〈某国のスパイでしょ？〉〈諜報員が駐車違反バレるの間抜けすぎる〉などの声があがった。ドラマ『VIVANT』（TBS系）に登場する自衛隊の秘密組織「別班」を連想した書き込みもあった。外国人がかかわるテロ事件などを担当する外事２課が捜査を担当していたことも“スパイ疑惑”の根拠の１つとなったようだ。さらに水野容疑者の経歴もスパイ説の信憑性を高める特殊なものだった。

ただ者には思えなかった経歴

「水野容疑者が米国の大学の予備役将校訓練課程（ROTC）を卒業していたことが話題になりました。この制度は学費の一部、もしくは全額免除で大学に通える代わりに学業と並行して軍事訓練を受け、卒業後は数年間兵役に就くことが義務付けられているもの。水野容疑者も実際に軍で働いていた時期があるとみられます。

『VIVANT』の主人公は米国のミリタリースクールを出て自衛官になり『別班』に所属、表向き商社マンとして活動していましたから、ドラマを連想する人が多かったのでしょう」（事件ライター）

だが、逮捕から日が経つにつれて水野容疑者が“スパイ”だったという疑いは薄くなっているようだ。前出の事件ライターが語る。

「水野容疑者は以前から、筋金入りのミリオタ──、軍事オタクとして有名だったらしいのです。米軍キャンプなどでのイベントにも参加したりしていて、“好き”が高じて本当に米軍に所属してしまったらしい。軍での生活を発信していたブログは、現在は削除されていますが一部では評判だったようです。県警は家宅捜索もしたそうですが何も出てこず、取り調べでもそれらしき供述は出てきていないといいます」

当初、県警は中国の情報機関が関わっているとみて捜査をしていたというが、背景には近年、米国本土で「ゲートクラッシャー」が頻発していることがあるようだ。

「中国人が観光客を装って米軍の軍事施設に不法に侵入したり、近寄って施設等を撮影するなどの例が後を絶たないのです。米政府は『米国の国家安全保障を揺るがす中国の持続的、攻撃的な取り組みだ』と中国を非難しましたが、在米中国大使館はこれを否定しています。こういった事案は日本やフィリピンの米軍施設でも確認されているようです。

不法侵入を繰り返された今回の事件は、米軍のセキュリティの思わぬ脆弱さを露呈することとなりました。関係者は安全管理体制の見直しを求められるでしょう」（同前）

水野容疑者の犯行が、マニア心が暴走してしまった結果だったとすれば、その波紋はあまりに大きなものになりそうだ。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit