「華がない子よね」「“地味かわいい”ってやつ？（笑）」マウント同僚の陰口に『終止符を打った瞬間』

今回は、友人のA子の話をご紹介します。控えめで真面目なA子は、派手で口のうまい同僚M子のマウント発言を我慢していました。しかし、ランチ会で冷静に一言返したことで、周囲はスッとし、M子のマウント発言はピタリと止まりました。勇気ある言葉の力を描いたエピソードです。

派手な同僚のマウント

A子は都内の会社に勤める30代の女性で、控えめながらも仕事はきっちりこなすタイプです。

ある日、部署に派手で口のうまいM子が異動してきました。

ブランド物で全身を固め、ランチでは「彼が～」「海外旅行が～」と自慢ばかり。

A子が質素な弁当を広げると、「あら、節約中？ 偉いね～」と、明らかに見下した口調でした。

最初は笑って受け流していたA子ですが、次第にその言葉が胸に刺さるようになっていきました。

胸に刺さる一言

ある日、給湯室でお茶をいれていると、M子が別の同僚に話す声が聞こえてきました。

「A子さんって、性格はいいけど華がないのよね～」

その瞬間、手が止まりました。

「華がないって、なんなのよ……」

涙がこみ上げそうになるのをこらえつつ、席に戻るA子。

「どうしてあの人だけが偉そうにしてるの？」と心の中では怒りが渦巻いていました。