３ポイントシュートをひたむきに練習する美少女。「ソフトバンク」のＣＭで注目を集めたのが、女優の中川陽葵（ひまり、１５）だ。

あどけなさの中、時折見せる大人な表情が魅力。昨年１２月、ウィンターカップ（全国高校バスケットボール選手権大会）の会場でも上映され「出場した友達から、『見たよ』って言ってもらえてうれしいです」と、笑みがこぼれた。

愛知・豊川市出身。小２からバスケに打ち込み、中学は主将、高校は強豪校に特待生で入学した。「普段は陰キャですが、コートの上だと積極的です。バスケは自分が輝ける場所」。得意の３点シュートは毎日２００本練習して培ったものだ。ＳＮＳやカラオケは未経験。都市部の名古屋市内に遊びに行ったこともないが、修学旅行先の都内でスカウトされ、人生が一変した。今年１月に上京したが「（初めて）渋谷に行きましたが、目が疲れました」と初々しい。

１２、１９日放送のフジテレビ系連続ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（玉木宏主演、木曜・後１０時）でドラマデビューを飾る。玉木から「（同じ）愛知県出身なんだよね？」と声をかけられ「玉木さんは愛知のスター。とても優しかったです」と感激。撮影を振り返り「緊張のあまり段取りでセリフが飛んじゃって…。暗記は苦手ですが、むしろ得意にしたい！」と力を込めた。（水野 佑紀）

◆中川 陽葵（なかがわ・ひまり）２０１０年４月１日、愛知県生まれ。１５歳。昨年１２月、ソフトバンクのＣＭ「ゴールは自分より上にある」でデビュー。月刊誌「宣伝会議」２６年４月号で雑誌の初表紙。憧れは橋本環奈、出口夏希。最近はまっていることは縄跳び、ランニング。１６４センチ。