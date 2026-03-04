◆米大リーグオープン戦 ドジャース５―４（３日・米アリゾナ州グッドイヤー＝グッドイヤーボールパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３日（日本時間４日）、敵地のガーディアンズ戦で今オープン戦２度目の登板に臨み、２イニングを投げて２安打４失点ながら勝利投手になった。３四球とコントロールは乱れたが、２三振。防御率は１８・９０となった。

立ち上がりの初回、２四球と１安打と無死満塁といきなりのピンチで迎えたのは４番のマンザルド。９７・９マイル（約１５８キロ）の直球を左中間スタンドへの満塁本塁打とされた。続く５番打者に四球を出し、１アウトも取れずにマウンドを降りた。

チャンスはまたオープン到来した。オープン戦特別ルールで再び２回にマウンドへ。すると、別人のように２イニングをパーフェクトで投げ切った。２回は２番からの打線を空振り三振、左飛球。前の打席でグランドスラムを浴びたマンザルドは変化球で攻め、最後はスプリットで空振りを奪う３球三振に仕留めた。

最速は９９・３マイル（約１６０キロ）を計測も、初回は２３球投げてストライクはわずか８球と制球難。再登板からは落ち着きを取り戻し、２２球投げ１３球がストライクだった。

米大リーグ公式サイトによると佐々木は「（２度目の）最初の２球は上体がが少し前に傾いているよな感じがしたので、少し上体を起こしたらその後はうまくいった。感覚とメカニズムは合致していた」と話した。

一方、ロバーツ監督は「ローテーションに入るには良いパフォーマンスが求められる。彼が先発投手として成功するためにあらゆる機会を与えている。彼は前進し続けなければならない」と話し、今後もオープン戦でチャンスを与え続けることを示唆した。