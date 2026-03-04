相葉雅紀、国立科学博物館「いきもの超ワールド展」ナビゲーター就任 “生存戦略”の世界を案内
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、東京・国立科学博物館で7月11日から10月12日まで開催される「いきものの生存戦略」をテーマにした特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」のナビゲーターに決定した。相葉はNHKの自然番組『ダーウィンが来た！』でも番組ナビゲーターとして出演している。
【写真】かわいい！オリジナルキャラのくじらじい
地球誕生から現代に至るまで、目まぐるしく変化してきた地球環境。この多様で変化に富んだ環境に適応したいきものたちが次世代を育み、長い生命進化の歴史を築いてきた。
同展では、いきものの適応進化や生存戦略、それに伴って獲得された形質や機能を「動物」を中心に幅広く紹介。『ダーウィンが来た！』との共同企画として、国立科学博物館が所蔵する標本や資料、研究成果に加え、NHKが撮影してきた数々の映像を駆使。動物たちの環境適応や生存戦略を項目ごとに展開していく。
国立科学博物館の脊椎動物、無脊椎動物、昆虫、古生物の各分野の研究者が監修を担当。驚くべき「いきものの生存戦略」の世界をわかりやすく紹介する。完成したメインビジュアルには、さまざまないきものたちが大集合している。
展示は標本と映像を通して学べる構成となっており、知れば知るほど面白い、いきものたちの“生き残り術”を体感できる内容。国立科学博物館の標本や最新研究に加え、『ダーウィンが来た！』が撮影してきた大自然を生き抜くいきものたちの迫力ある映像で、驚きと感動の世界を届ける。
さらに本展オリジナルキャラクター「くじらじい」も誕生した。『ダーウィンが来た！』のヒゲじいとコラボレーションして生まれたキャラクターで、標本・研究・映像の見どころをつなぎながら、展示の驚きポイントを紹介していく。
