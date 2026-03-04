びっくりドンキー、コーヒーを思う存分楽しめるキャンペーン実施 自社調達＆焙煎でこだわりがぎっしり
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、4日から4月7日の期間限定で、同店こだわりの自社焙煎珈琲を家または店で楽しめる商品が当たるプレゼントキャンペーンを実施する。
【写真】珈琲豆を自社調達する様子
「〜いい珈琲、いい時間〜 珈琲キャンペーン」は、期間中に同店で食事すると参加できるキャンペーン。期間中、1回の飲食代税込1000円以上のレシート1枚につき1口の応募が可能。抽選で50人にA賞「お家で珈琲コース」（珈琲カップ、珈琲ソーサー、ドリップ珈琲×5）、100人にB賞「お店で珈琲コース」（びっくりドンキー食事券5000円分）が当たる。
同店で提供しているコーヒーは大きく分けて2種類。「シングルオリジン」「ブレンド」どちらも自社調達・自社焙煎した珈琲豆で入れるスペシャルティコーヒーを提供しており、同店ならではの1杯を楽しめる。
「シングルオリジン」は、ひとつの産地の豆だけを使用した1杯。個性豊かな味わいを感じられる。「ブレンド」はバランスの良いベーシックな1杯。年や季節によって各地の豆の品質を見極め、同じ味わいに調整しており、深煎り特有の香ばしさを楽しめる。
同店では、商社を通さず珈琲豆を自社調達。産地と直接取引をしており、現在は、グアテマラ、ペルー、ブラジル、エチオピア、インドネシアなどの生産者と取引があり、「誰がどこで栽培した豆か」を明確にすることができる。
農園は昼夜の寒暖差が大きい、風味が際立つ高地にある。なぜなら、大きな温度変化により体を守ろうとコーヒーの実が引き締まることで種子も固くなり、この固い豆が風味が立つ良いコーヒーの特性を作り上げるため。これにより、良い香り、酸味、コクが特長のコーヒーを実現することができる。
珈琲豆は、完熟果実のみを厳選。完熟してワインレッドに染まった果実をほとんど手摘みで収穫している。手摘みで行うことにより品質のよい完熟した果実だけを収穫することができる。
産地から仕入れた珈琲豆は、いわゆる「生豆」の状態だが、これを焙煎（ロースト）して熱を入れることによってコーヒーらしい味や香りが生まれてくる。同店では、北海道札幌市にある自社焙煎工場にて焙煎を行っており、豆の個性や特性を生かし、提供したい味わいに仕上げている。
同店では、こだわりのコーヒーが午前11時までおかわり自由。さらに、「ホット」「アイス」の変更が可能なことに加え、ひとつの産地の豆を使用した「シングルオリジン」と、数種類の豆を合わせた「ブレンド」どちらも選べるため、飲み比べをして自分の好みの味を見つけることができる。
コーヒーと言えばスイーツというイメージがあるかもしれないが、実は味の濃い肉料理とも相性抜群。朝にちょうどいいサイズの「ミニマムバーグディッシュ」や、外はサクっ、中はふんわりな「トーストセット」など、びっくりドンキーならではの人気モーニングメニューとも合う。
