プロフィギュアスケーターの澤山璃奈（37）が4日までに自身のインスタグラムを更新。米国・ニューヨークの近況を報告した。

自身のインスタグラムで「みなさんお久しぶりです！」とつづり始めた。

「元々投稿頻度は少ないけど、ずっと誕生日と年明けにはなるべく早く投稿を心がけていたのですが、今年は事情があり年明けすぐの投稿は控えていました。まだSNSで言葉に表すのは辛いので、説明は出来ないのですが…37年間の人生で初めてと言って良いほど後悔をしました。この痛みと悲しみと寂しさと後悔をずっと抱えながら、成長していきたいと思っています。また、ただでさえ寒いのが苦手なのに今年のNYは大寒波が来て寒すぎる日が続いたのもあり、心のダメージや日々のストレスが溜まり体調もなかなか全快せずで。心配して下さっていた方がいたらごめんなさい！」と更新できなかった理由を説明した。

近況についても「10代から人前に出るお仕事をさせてもらっていたので、こうしてSNSなどで弱音を吐くのは好きじゃないのですが、最近はプライベートな発信が中心なのもありこのまま何事もなかったようにするのは日頃見守ってくれてる皆さんに嘘をついてるような感じがして嫌だなと思ったので。今の私を自分自身でも受け入れてあげようと思って書いています。とは言っても、家族旅行に行ったりお友達のおかげで遊びに行ったり本当に周りのみんなのおかげで楽しく過ごしています！」と報告した。

「日々の育児でもう少し人の手を借りて、無理矢理にでも休む時間や自分だけの時間を作らないと、心も体もかなりバランスが崩れてしまっているようなので。これから色々と試行錯誤してみて、私の&我が家のベストバランスを見つけられるようにするのが今年の目標です！！」と明かした。

最後に「だいぶ遅くなりましたが改めて、2026年もよろしくお願いします！」と締めて、米国での近況ショットを投稿した。

ネットでは「元気そうでなにより」「くれぐれもご自愛下さいませ」「可愛い」「自分に優しくね」などの声が上がった。

21年10月13日の33歳誕生日に結婚したことをTwitterで発表した澤山。22年秋に米国に移住した。23年12月には第1子の男児が誕生した。