老朽化が進む３つの県立病院の在り方を考える有識者会議が２日夜、栃木県庁で開かれ、国立病院機構が運営する病院と経営統合して、新たに総合病院を整備する提言書の案を了承しました。

宇都宮市にあるがんセンター、リハビリテーションセンター、岡本台病院の３つの県立病院を巡っては、老朽化や厳しい経営状況にあることから、市内にある国立病院機構栃木医療センターとの経営統合を含めた今後の在り方が検討されてきました。

２日開かれた有識者会議の最後の会合で、これらの病院を統合して総合病院として新たに整備する提言書の案が示され、精神医療を担う岡本台病院を隣接する場所に整備することなどが盛り込まれました。

委員は、提言書案を了承し、スピード感を持って進めるべきとする意見がありました。

新しい県立病院の整備は、県が新年度に設ける委員会で具体的な設置場所や事業のスケジュールを検討するとしています。

有識者会議がまとめた提言書は３月下旬に福田富一知事に提出されます。

また、国立病院機構本部は県との協議を進めるのに合わせ、継続性の高い病院運営などについて今月中に県に申し入れ書を提出します。