全国で最も多い名字「佐藤」のゆかりの地とされる佐野市で「佐藤」さんと２番目に多い名字の「鈴木」さんによるサッカー大会が３月１０日の「佐藤の日」に合わせて８日に開かれます。

大会を前に２日、佐野市役所では、出場選手の「入団会見」が行われました。

これは佐野市が「佐藤さんゆかりの地」としてＰＲする一環で発足した「佐藤の会」が毎年３月１０日の語呂合わせで「佐藤の日」を記念してイベントを開催しているものです。

全国で名字が多い「佐藤」さんと「鈴木」さんの頂上決戦がサッカーの大会で実現します。

大会は３月８日に佐野市運動公園で行われ監督は、佐藤チームが元サッカー日本代表の佐藤勇人さん、鈴木チームは元メジャーリーガ―のイチローさんのものまね芸人ニッチローさんが務めます。

佐野市によりますと出場する選手を全国の佐藤さんと鈴木さんから募り選考された１７人ずつがそれぞれのチームで出場します。

２日に行われた入団会見では、ユニフォームがお披露目されました。

佐藤チームはサッカー日本代表を参考にしたという青色のデザインで胸にはひらがなの「さとう」を横にしたマークが付いています。

鈴木チームは白と赤色のデザインで胸には漢字で「鈴木」の文字が入っています。

また、両チームの選手の代表者が頂上決戦に向けた意気込みを語りました。

「佐藤」さんと「鈴木」さんのサッカー大会は３月８日に佐野市運動公園で行われます。キックオフは午後１時３０分。入場は無料です。