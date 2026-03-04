TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、総武本線は強風の影響で旭と銚子の間の上下線で運転を見合わせています。

また、鹿島線も強風の影響で佐原と鹿島神宮の間の上下線で運転を見合わせています。