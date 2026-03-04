ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR総武本線の一部、鹿島線の一部で運転見合わせ 強風のため JR総武本線の一部、鹿島線の一部で運転見合わせ 強風のため JR総武本線の一部、鹿島線の一部で運転見合わせ 強風のため 2026年3月4日 9時52分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、総武本線は強風の影響で旭と銚子の間の上下線で運転を見合わせています。また、鹿島線も強風の影響で佐原と鹿島神宮の間の上下線で運転を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, ネジ, 大船, 思いやり, 明大前, 生花, 葬儀, 工場, ダイス, 京王線