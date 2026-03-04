Åì¾Ú¡¢°ì»þ1500±ßÄ¶²¼¤²¡¡ÃæÅì·üÇ°¡¢1¥«·î¤Ö¤ê°ÂÃÍ
¡¡4Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÂ³Íî¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ1500±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü5000±ß¤ò³ä¤Ã¤¿¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ1173±ß13Á¬°Â¤Î5Ëü5105±ß92Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï92.36¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3679.81¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐ¥¤¥é¥óºîÀï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Îº®Íð¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ú¤Â³¤¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤¬°ì»þµÞÍî¤·¤¿¤Î¤â·ùµ¤¤·¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£