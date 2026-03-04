中国で今年の春節（旧正月）に公開された武侠映画「鏢人：風起大漠（英題：Blades of the Guardians）」。この作品で注目を集めた越劇（浙江省の地方劇）女優のチェン・リージュン（陳麗君）が台湾公演を大成功させたことが報じられた。

台湾版ヤフーの「Yahoo奇摩」に掲載された「越劇の『男神』チェン・リージュンが台湾へ！」と掲げる記事によると、チェン・リージュンが所属する浙江小百花越劇団は「我的大観園」などの作品を携え、2月25日から28日にかけて桃園、台北で計5公演を行った。

同劇団にとっては16年ぶりとなる台湾公演で、チケットは発売からわずか5分で完売。追加席を投入しても追いつかない状況で、観客の6割以上は若い世代、3世代そろって見に来た家族連れも多かった。中には、「チェン・リージュンを見るために初めて劇場に足を運んだ」という人もいたという。

記事は、「我的大観園」で賈宝玉役を演じたチェン・リージュンが麗しい姿と見事な演技で高い評価を得たことや、観客と気さくに交流する様子が見られたことを伝えた。

また、映画「鏢人」にも言及し、「舞台だけでなく、『鏢人』の阿育婭役でも同様に注目を集めた。この作品ではアクションに伝統劇の所作を取り入れ、高温と砂嵐という環境下で自ら馬に乗って矢を射るシーンに挑んだ」などとして、ユエン・ウーピン（袁和平）監督や共演者のレオン・カーフェイ（梁家輝）らがその演技をたたえたことを紹介した。（翻訳・編集/野谷）