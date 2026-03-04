2位「五稜郭タワー」を抑えた1位は？ 好き・行ってみたい「函館の観光スポット」ランキング！【2026年調査】
暦の上では春を迎え、日差しの暖かさに心弾む季節がやってきました。柔らかな風を感じながら街歩きを楽しみたい今、グルメやショッピングなど、その土地ならではの魅力を存分に満喫できるスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「函館の観光スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
▼回答者コメント
「函館市は夜景でも有名なのでタワーからの絶景を見たいです」（50代女性／島根県）
「若いころに新選組が好きだったため、ゆかりの地に行きたい」（30代女性／兵庫県）
「五稜郭は歴史的に有名であり、ゴールデンカムイでも舞台になっていたため、行ってみたい」（20代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「世界でも有数の夜景、かつて行ったが寒すぎて景色をゆっくり見る余裕がなかったのでリベンジしたい」（40代女性／東京都）
「何度観ても、函館の夜景は、素晴らしいからです」（50代女性／静岡県）
「劇場版の名探偵コナンの舞台ともなっており、素敵な夜景をこの目で見てみたいため」（40代男性／東京都）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：五稜郭タワー／70票2位は「五稜郭タワー」でした。函館のシンボルである特別史跡・五稜郭跡に隣接して立つ、高さ107メートルの展望タワーです。展望台からは、美しい星形の城郭を一望できるほか、函館山や津軽海峡、横津連峰といった壮大なパノラマを楽しめます。館内には五稜郭の歴史を学べる展示スペースや売店もあり、函館観光には欠かせない人気スポットです。
1位：函館山ロープウェイ／87票1位は「函館山ロープウェイ」でした。「世界三大夜景」の一つとも称される函館山山頂へのアクセスを担うロープウェイです。山頂展望台からは、両側を海に挟まれた独特な地形が織りなす極上の夜景を楽しむことができ、その圧倒的な美しさは訪れる人を魅了し続けています。夜景だけでなく、日中の清々しい景色や季節ごとに移ろう函館の街並みも人気を集めています。
