岡山市北区の宗忠神社は、伝統行事「御神幸（ごしんこう）」の参加者をはじめて一般から募集しています。

【写真を見る】宗忠神社「御神幸」初の一般公募 4月5日（日）こども神輿 鼓笛隊 巫女など【岡山】

岡山に春を告げる「御神幸」

「御神幸」は、平安装束に身を包んだ300人の行列が巡行し、岡山の春の風物詩として親しまれています。明治18年に大元宗忠神社が鎮座したことを記念して、その翌年から行われ、今年、欽行140年を迎えます。

今年は4月5日（日）午前8時半に岡山市北区上中野の宗忠神社を出発し、後楽園で昼食。その後再び町を巡り、午後3時ごろに帰着予定で、行程は往復約12kmです。





募集内容

参加者は6時受付開始、午後3時半解散です。

募集しているのは、4種類の参加区分です。

〇こども神輿

行列を盛り上げます。

対象：新学年 小学2年生～中学生

募集人数：60人

保護者の付き添い可



〇鼓笛隊

行列の先導として演奏を行います。

対象：新学年 小学4年生以上

募集人数:20人

保護者の付き添い可

※8日15日22日29日に楽器演奏の練習があり、専門講師の指導があるので初心者も参加できます。



〇白丁・与丁・黄衣

伝統装束で行列に参加します。

対象：高校生以上の男性

参加費：5000円（学生無料）

募集人数：30人



〇曳綱/巫女

行列の中心として参加します。

対象：5000円（学生無料）

募集人数：30人



締め切りは3月15日で、その後、合否の連絡があるということです。