無理な要求をうまく回避して自分が会社をコントロールする方法【ヤバい心理学】

無理な要求をうまく回避して自分が会社をコントロールする方法

長いものに上手に巻かれるためには？

会社で働いている以上、基本的に上司は選ぶことができません。相性が良い尊敬できる上司に当たればいいですが、なかには気難しくて扱いにくい上司もいるものです。

しかし、そんな上司の元に配属になったからといって「自分は運が悪い」とひねくれてしまってはせっかくのチャンスを逃すようなもの。ここは上司にうまく取り入って仕事のやりやすい環境を整えましょう。

そのためには、上司の自尊心を満たしてあげることが大切です。無理な指示をされたときも、「わかりました」といったん了解。しばらくしてから、それがうまくいっていないことを報告しつつ、冷静に説明してみましょう。その上で、上司を納得させて難題を回避できれば、あなた自身も被害にあうことはありません。

また、上司がなにかミスをしたときにもそれを指摘するのではなく、同僚などとも協力してフォローすれば上司の面目をつぶしてしまうこともなくなります。

とにかく、上司に対しては「管理されている」という意識ではなく「自分がコントロールしている」ぐらいの気持ちで、うまく懐に入るのが賢いやり方なのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』