Ｔ－ＢＡＳＥは逆行高、２月既存店売上高が２７％の大幅伸長

ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>は全般相場軟調のなか逆行高している。３日の取引終了後に発表した２月度の月次売上速報で、国内と海外の実店舗・ＥＣを合わせた既存店売上高が前年同月比２７．３％増と大幅増となり、かつ１６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ」「ＣＯＮＺ」が大幅に伸長したほか、前年同時期に立ち上げた「ＲＩＴＡＮ・ＪＡＰＡＮ ＥＤＩＴＩＯＮ」も大きく成長。「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」や「ＵＮＩＴＥＤ ＴＯＫＹＯ」などの既存業態も好調を継続した。また、春節期間における中国人インバウンドの売り上げは前年比で下落したものの、欧米豪インバウンドの伸長が中国人観光客の減少分を大きく上回り、インバウンド売り上げ全体では伸長した。なお、全社売上高は同３８．０％増だった。



出所：MINKABU PRESS