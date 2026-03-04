4日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比41.1％増の1064億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同49.8％増の712億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> など6銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥ日本株高配当ＣＦ <518A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は9.08％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.90％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は6.40％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は6.14％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は5.74％安と大幅に下落。



日経平均株価が1150円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金368億9100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金362億6900万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が100億3100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が70億6700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が38億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が33億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億1000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

