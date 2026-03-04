BLACKPINKのJISOO（ジス、31）が、雑誌「Esquire（エスクァイア）KOREA」の表紙を飾った。黒い革ジャケットを着てカメラを凝視するなど、圧倒的なビジュアルで注目されている。

3日に公開された同誌のインタビューでは、3年5カ月ぶりに4人の完全体で復帰してリリースしたミニアルバム「DEADLINE」について「メンバーがそれぞれ異なる時間を過ごし、再び集まって作業をする中で、繊細に調整しなければならなかった。今のBLACKPINKをうまく表現できたと思う。個人的には今回のアルバムを『成長』というキーワードで表現できるかもしれない」と答えた。

また「作詞をしたり、1人で勝手にメロディーを独り言のように続けていて、良いものが出たらすぐに記録する。大きな目標を立てるほうではない。今やっていることを急ぎすぎず、自分のペースで穏やかに続けていきたい」とも話している。

また3月6日からはNetflix（ネットフリックス）で、出演するドラマ「マンスリー彼氏」が配信開始する。同作については「仮想恋愛シミュレーションというファンタジー的な設定があるけれど、登場人物たちが感じる感情や関係は非常に現実的に迫ってくる作品です。最近の技術の進歩を考えるとマンスリー彼氏の設定が、完全に非現実的とは感じられないところがあって面白かった」と話した。