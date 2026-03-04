東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026

フィギュアスケートで五輪連覇を達成している羽生結弦さんのアイスショー「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」は7日に宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開幕する。ショーのために来日した名スケーターにファンは歓喜している。

飛行機内での自撮り写真を公開したのは、ジェイソン・ブラウン（米国）。2014年ソチ五輪の団体戦で銅メダルを獲得した名手は親日家としてもお馴染み。ピースサインを決め、満面の笑顔を浮かべた。

ブラウンは3日、自身のXで実際の画像を投稿。文面でイベント公式アカウントをメンションし、「#羽生結弦」「#nottestellata」とハッシュタグを添えた。

ショー出演のために日本へ向かうブラウンには、日本のファンから「ジェイソンおかえりなさい！」「待っていました 素敵なアイスショーになりますように」「日本に来てくれてありがとう！ 羽生くんやジェイソンたちの素晴らしいスケートが見られるのを楽しみにしてる！」「いつも日本に心を寄せてくれてありがとう」「わーい、ジェイソンだ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）