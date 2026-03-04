◆姫路競馬２日目（３月４日）

《小牧 太》

１勝を挙げ４６勝。ワンダーグァルネリ（４Ｒ）に力が入る。「好勝負になるはず」（◎）。クアトロフォルトナ（６Ｒ）は「８００メートル戦に対応できれば」（○）。ララアンセストラル（８Ｒ）は「ひとつでも上位を目指していきたい」（△）。

《下原 理》

１勝を追加し２７勝。期待のゼンダンスバシリ（１０Ｒ）は「前走がいい走り。１番枠がどうかだけ」（◎）。ヨシノタルマエ（６Ｒ）も「条件が下がったので」（◎）。マグネター（３Ｒ）は「前走はよく走ってくれた」（○）。シズカノウミ（５Ｒ）も「手堅くまとめている」（○）。スマートサターン（７Ｒ）は「最後は甘くなるので気をつけて乗りたい」（○）。ユアマイドリーム（８Ｒ）も「距離延長がカギ」（○）。

《杉浦 健太》

１７勝。キーベスト（６Ｒ）に好感触。「能検で、いいスピードの持ち主という印象を持った」（◎）。ピースマッチング（１１Ｒ）は「ロスなく立ち回りたい」（○）。

《小谷 哲平》

１勝を加算して１５勝。ラブミーメアリー（１１Ｒ）でメイン制覇を狙う。「ハナにこだわりたい。ゲートを五分に出れば」（◎）。アスクサステナブル（３Ｒ）も「前走は２番手の競馬でも勝ってくれた。スムーズに行けたら、ここでも」（◎）。シロズキンチャン（５Ｒ）は「３番枠だが前、前で運べるはず」（○）。モズシューター（１２Ｒ）も「ゲート内の駐立がカギ」（○）。マジカルフェイス（７Ｒ）は「ゲートはスムーズに出てくれる。比較的、前の位置で競馬ができれば」（○）。

《笹田 知宏》

９勝。ブライトローズ（９Ｒ）で勝利を意識。「スムーズなレースができれば」（◎）。タガノウィリアム（１１Ｒ）は「全盛期ほどの動きではないが、惜しいレースが続いているので」（○）。

《川原 正一》

１勝を加えて８勝。エイシンホユプ（１０Ｒ）で一走入魂。「展開次第でチャンスはある」（◎）。

《土方 颯太》

７勝。シビックシャルル（２Ｒ）に手応え。「前走から間隔を空けたので、精神的に落ち着くはず」（◎）。ベラドンナリリー（１２Ｒ）も「大外枠はプラス」（◎）。クツワノセキトリ（８Ｒ）は「１番枠がカギ」（○）。ハンバーグハマー（５Ｒ）も「少しでも前の位置を取りたい」（○）。

《新庄 海誠》

６勝。ミコカスターニャ（７Ｒ）に気合。「２番手以内で競馬できれば大崩れはないはず」（◎）。メリッササンライズ（１１Ｒ）も「しまいはしっかりしている。調子の良さを生かしたい」（◎）。タイキクロニクル（２Ｒ）は「好位で競馬できれば」（○）。

《大山 真吾》

５勝。ヒロシゲサンライズ（５Ｒ）に手応え。「８００メートル戦の方が集中して走ってくれる」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触